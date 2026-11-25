Посольство РФ предупредило о готовящейся антироссийской провокации в Молдавии
Посольство РФ в Молдавии сообщило о подготовке в ближайшие дни антироссийской провокации. По оценке дипмиссии, ее целью может стать резкое ухудшение отношений между Москвой и Кишиневом. Об этом заявила пресс-служба ведомства.
Российские дипломаты призвали молдавские власти не поддаваться на попытки втянуть республику в конфронтацию с Кремлем и воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации.
Также дипмиссия обратилась к жителям республики с призывом сохранять бдительность, не доверять информационным вбросам и не делать поспешных выводов.
При этом посольство не уточнило, в чем именно может заключаться готовящаяся провокация и кто, по его информации, может стоять за ее организацией.
Ранее МИД заявил протест послу Молдавии из-за высылки дипломата.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Росрыболовство не прогнозирует дефицит красной икры
- В Польше заявили, что НАТО против того, чтобы сбивать ракеты над Украиной
- Песков: Путин был осведомлен о задержании Чибиса
- Посольство РФ предупредило о готовящейся антироссийской провокации в Молдавии
- В РФ впервые установили имплантаты для протезирования обеих ног за одну операцию
- Кушнер: Сотрудничество России и США может поменять ход истории
- Политолог рассказал о значении встречи Путина с султаном Брунея
- Токаев: Россия вышла на первый план как великая держава
- Последний рабочий день декабря 2026 года не будет сокращенным
- Трамп рассмеялся после слов Зеленского о сроках мирной сделки