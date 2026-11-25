В РФ впервые установили имплантаты для протезирования обеих ног за одну операцию
Хирурги Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ совместно с компанией «БИОНИКА 2.0» впервые в России за одну операцию установили пациенту индивидуальные имплантаты для протезирования обеих ног, сообщила пресс-служба петербургского вуза.
Через процедуру прошел пациент Евгений. Он перенес тяжелую травму и двустороннюю ампутацию нижних конечностей. Из-за особенностей культей бедра — их длины и конической формы — традиционные гильзовые протезы ему не подходили.
Врачи применили технологию остеоинтеграции и установили металлические изделия непосредственно в обе бедренные кости. Позже к ним будут крепиться внешние протезы. Такая система позволяет передавать нагрузку на кость, минуя мягкие ткани, и отказаться от приемных гильз.
Конструкции разработали с учетом анатомических особенностей мужчины и предполагаемых нагрузок. Причем во время операции положение имплантатов контролировали с помощью компьютерной томографии.
Сейчас Евгений проходит реабилитацию под наблюдением специалистов. От того, насколько успешно изделия соединятся с костной тканью, будет зависеть дальнейшее протезирование.
До травмы пациент занимался спортом, в том числе мотогонками. В будущем он рассчитывает вернуться к боксу, стрельбе, вождению авто и мотоцикла.
Ранее НСН писала, что в России начали имплантировать первые неснимаемые экзопротезы.
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