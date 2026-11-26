В Польше заявили, что НАТО против того, чтобы сбивать ракеты над Украиной
Члены Североатлантического альянса против того, чтобы сбивать ракеты над территорией Украины, сообщает портал Zero.pl со ссылкой на заявление заместителя министра национальной обороны Польши Цезария Томчика.
По его словам, в противном случае это создаст множество осложнений. «Если мы хотим принимать важные решения, касающиеся воздушного пространства над Украиной, то такое решение всегда должно приниматься всеми членами НАТО», — указал Томчик.
Польша вряд ли осмелится сбивать российские ракеты над Украиной, это дорого и малоэффективно, заявил в интервью НСН экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев.
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