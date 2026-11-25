Политолог рассказал о значении встречи Путина с султаном Брунея
25 ноября в Москве Владимир Путин провел переговоры с главой Брунея Хассаналом Болкиахом. Он прибыл в РФ с государственным визитом. Политолог Сергей Шершун в разговоре с «ФедералПресс» объяснил, что султанат может стать для Кремля важной точкой опоры в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Эксперт напомнил, что это уже второй визит Болкиаха в Россию в этом году. В июне он встречался с Путиным на саммите Россия–АСЕАН. Нынешняя поездка прошла в год 35-летия дипломатических отношений.
Товарооборот между странами за 2025-й оценивался почти в $900 млн с рекордным ростом. Однако торговля пока опирается в основном на отечественную нефть. Шершун считает важным расширять круг продукции и проектов, чтобы отношения меньше зависели от сырья.
В политическом плане развитие связей с Брунеем расширяет возможности Москвы в АТР, где усиливается конкуренция. Султанат не присоединился к антироссийским санкциям и близок к РФ в подходах к многополярности и уважению суверенитета.
Шершун добавил, что Бруней заинтересован в российских финансовых технологиях, прорабатывается меморандум между центробанками. Запуск межправительственной комиссии, предложенный Путиным в июне, позволил бы предметнее обсуждать сотрудничество и дать торговле более широкую экономическую опору, резюмировал эксперт.
Недавно оба государства подписали декларацию о стратегическом партнерстве.
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