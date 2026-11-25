Эксперт напомнил, что это уже второй визит Болкиаха в Россию в этом году. В июне он встречался с Путиным на саммите Россия–АСЕАН. Нынешняя поездка прошла в год 35-летия дипломатических отношений.



Товарооборот между странами за 2025-й оценивался почти в $900 млн с рекордным ростом. Однако торговля пока опирается в основном на отечественную нефть. Шершун считает важным расширять круг продукции и проектов, чтобы отношения меньше зависели от сырья.



В политическом плане развитие связей с Брунеем расширяет возможности Москвы в АТР, где усиливается конкуренция. Султанат не присоединился к антироссийским санкциям и близок к РФ в подходах к многополярности и уважению суверенитета.



Шершун добавил, что Бруней заинтересован в российских финансовых технологиях, прорабатывается меморандум между центробанками. Запуск межправительственной комиссии, предложенный Путиным в июне, позволил бы предметнее обсуждать сотрудничество и дать торговле более широкую экономическую опору, резюмировал эксперт.



Недавно оба государства подписали декларацию о стратегическом партнерстве.

