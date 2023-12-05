«Наступление провалилось»: Украина запустила 41 БПЛА по территории России за ночь
Средства ПВО сбили и перехватили за прошедшую ночь 41 беспилотник. Между тем российская армия продолжает вести активную оборону на линии фронта, добиваясь продвижения вперед.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью нейтрализовали над Азовским морем и Крымом более четырех десятков украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.
Всего Вооруженным силам удалось уничтожить 22 дрона и перехватить 13 беспилотников. Кроме того, около 06:00 мск российские военные нейтрализовали еще шесть украинских беспилотников над Азовским морем.
«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще два перехвачено над акваторией Азовского моря», - отметили в ведомстве.
Так, Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Российские власти неоднократно заявляли, что такими атаками Киев показывает свое безвыходное положение на фронте.
Тем временем российская армия продолжает вести активную оборону на линии фронта, о чем сообщают в том числе военкоры. Telegram-канал «WarGonzo» сообщил, что на Артемовском направлении российские войска атаковали в Андреевке, с северо-востока у Клещеевки и в районе Богдановки.
При этом на Херсонско-Крымском направлении ВСУ атаковали в лесопосадке у Крынок, но успеха не достигли. Отмечается, что украинские позиции в самом селе под обстрелами.
«На Угледарском участке – атаки ВС РФ с юго-запада на Старомайорское. ВСУ удерживают позиции. На Донецком фронте ВСУ стремятся перехватить инициативу в Марьинке. ВС РФ атакуют у Первомайского, Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки) и на юго-восточных подступах к городу», - говорится в сообщении.
В свою очередь военный эксперт Борис Рожин сообщил, что на Артемовском направлении продвижение ВС РФ продолжается к северо-западу и западу от Артемовска. По его словам, сейчас основной упор делается на занятии позиций ВСУ в районе Богдановки, что создаст предпосылки для атаки самого села, а также обеспечит возможности для продвижения к Красному с севера. При этом к югу от Артемовска продолжаются бои к северу от Клещеевки.
Говоря о Марьинке, Рожин отметил, что город еще не взят. По его словам, украинские военные удерживаются в северо-западной части ближе к окраинам.
«Идет переброска подкреплений. Торопиться с заявлениями про полное освобождение Марьинки не следует», - приводятся слова Рожина в Telegram-канале «Военкор Котенок».
Подчеркивается, что на Запорожском направлении ситуация стабильная, на большинстве участков ВСУ перешли к обороне.
Таким образом, Украина продолжает нести большие потери при попытках наступать. Министр обороны Сергей Шойгу 1 декабря заявил, что украинская армия с начала контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц разного вооружения.
По словам министра, «тотальная мобилизация» на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
В сентябре президент РФ Владимир Путин заявлял, что контрнаступление ВСУ «провалилось полностью». По его словам, Киев готовит новые операции на фронте, однако российские военные уверенно обороняются и занимают выгодные позиции.
«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует,— оно уже провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные действия. Мы видим это, знаем. И мы соответствующим образом на это реагируем. Что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения — это называется активная оборона», - говорил он.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам с Киевом. От них, по словам Путина, отказалась сама Украина. Киев среди условий для начала переговоров называл восстановление территориальной целостности, а также возмещение убытков, передает «Радиоточка НСН».
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