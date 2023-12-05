«Наступление провалилось»: Украина запустила 41 БПЛА по территории России за ночь

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще два перехвачено над акваторией Азовского моря», - отметили в ведомстве.

Так, Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Российские власти неоднократно заявляли, что такими атаками Киев показывает свое безвыходное положение на фронте.

Тем временем российская армия продолжает вести активную оборону на линии фронта, о чем сообщают в том числе военкоры. Telegram-канал «WarGonzo» сообщил, что на Артемовском направлении российские войска атаковали в Андреевке, с северо-востока у Клещеевки и в районе Богдановки.

При этом на Херсонско-Крымском направлении ВСУ атаковали в лесопосадке у Крынок, но успеха не достигли. Отмечается, что украинские позиции в самом селе под обстрелами.

«На Угледарском участке – атаки ВС РФ с юго-запада на Старомайорское. ВСУ удерживают позиции. На Донецком фронте ВСУ стремятся перехватить инициативу в Марьинке. ВС РФ атакуют у Первомайского, Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки) и на юго-восточных подступах к городу», - говорится в сообщении.

В свою очередь военный эксперт Борис Рожин сообщил, что на Артемовском направлении продвижение ВС РФ продолжается к северо-западу и западу от Артемовска. По его словам, сейчас основной упор делается на занятии позиций ВСУ в районе Богдановки, что создаст предпосылки для атаки самого села, а также обеспечит возможности для продвижения к Красному с севера. При этом к югу от Артемовска продолжаются бои к северу от Клещеевки.