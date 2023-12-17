Беспилотники атакуют: Над тремя регионами РФ уничтожено 35 дронов ВСУ
Украина снова провела массовую атаку территории России. 35 дронов сбиты российской ПВО над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.
Минувшей ночью российская система противоракетной обороны уничтожила и перехватила 33 беспилотника Украины, сообщает Минобороны.
Это произошло над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.
Министерство расценило попытку ударов как террористическую атаку.
Силы ПВО в Ростовской области отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа в районе Морозовска и Каменска, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале 17 декабря.
По его данным, жертв после массовой атаки беспилотников нет.
«Сегодня утром силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет», - написал Голубев.
Затем еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины были сбиты российскими силами над Волгоградской областью.
«Утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа... Средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области», — цитирует сообщение Минобороны России RT.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал.
«Сегодня, ранним утром 17 декабря, на территории Волгоградской области силы Министерства обороны отразили атаку БПЛА. Жертв и разрушений нет», — заявил Бочаров в своем Telegram-канале.
Официальные источники в Липецке не сообщали подробности украинской атаки на регион.
Военный эксперт Владислав Шурыгин в своем Telegram-канале «Рамзай» ответил на предложение пользователя о разработке приложения для смартфонов, которое бы на основе анализа окружающих шумов позволяло выявлять приближение БПЛА к позициям, определять его тип и подавать сигнал об опасности.
«Идея "Шазама" для дронов предполагает стабильное инет подключение (которого на передовой нет) и наличие смартфонов у бойцов, что их демаскирует на поле боя (GSM) лучше всякой аэроразведки. Аудиосистемы обнаружения сейчас развиваются, но это более сложные и автономные комплексы. Ждём их на фронте», – отметил Шурыгин.
Стало известно о новом средстве защиты от беспилотных летательных аппаратов, которые изобрели российские военные, сообщает Business Insider.
Издание обнародовало видео от Морской пехоты украинской армии, которое было снято с помощью FPV-дрона над российскими позициями. На нем видно, что окопы накрыты экранами, защищающими траншеи от беспилотников.
Как говорят эксперты, подобные экраны не защищают от ударов дронов, однако это хорошее средство для того, чтобы скрыть передвижения солдат.
Накануне Украина предприняла попытку атаковать Крым роем беспилотников. В общей сложности их было выпущено 32 единицы. Российская ПВО перехватила и частично ликвидировала украинские дроны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Нетаньяху намекнул на новые переговоры по заложникам
- СМИ: нейросети научились создавать ИИ-инструменты без человека
- СМИ: Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС
- Беспилотники атакуют: Над тремя регионами РФ уничтожено 35 дронов ВСУ
- Установлена причастность иностранцев к нападению на полицейских на «Садоводе»
- Спиваков заявил, что западные продюсеры запрещают музыкантам приезжать в Россию
- Минобороны РФ: в трех областях сбили и перехватили 33 беспилотника ВСУ
- Глава генштаба израильской армии взял на себя ответственность за гибель заложников
- Американский генерал ударил украинского солдата при Зеленском
- Опрос: россияне хотят видеть на новогоднем столе бутерброды с красной икрой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru