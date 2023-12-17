Беспилотники атакуют: Над тремя регионами РФ уничтожено 35 дронов ВСУ

Военный эксперт Владислав Шурыгин в своем Telegram-канале «Рамзай» ответил на предложение пользователя о разработке приложения для смартфонов, которое бы на основе анализа окружающих шумов позволяло выявлять приближение БПЛА к позициям, определять его тип и подавать сигнал об опасности.



«Идея "Шазама" для дронов предполагает стабильное инет подключение (которого на передовой нет) и наличие смартфонов у бойцов, что их демаскирует на поле боя (GSM) лучше всякой аэроразведки. Аудиосистемы обнаружения сейчас развиваются, но это более сложные и автономные комплексы. Ждём их на фронте», – отметил Шурыгин.



Стало известно о новом средстве защиты от беспилотных летательных аппаратов, которые изобрели российские военные, сообщает Business Insider.