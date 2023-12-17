СМИ: российская армия изобрела экраны, защищающие от ударов украинских дронов

Издание обнародовало видео от Морской пехоты украинской армии, которое было снято с помощью FPV-дрона над российскими позициями. На нем видно, что окопы накрыты экранами, защищающими траншеи от беспилотников.

Как говорят эксперты, подобные экраны не защищают от ударов дронов, однако это хорошее средство для того, чтобы скрыть передвижения солдат.

Как объяснил в беседе с НСН главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин, Россия может обезопасить себя от украинских атак лишь на 85%.

