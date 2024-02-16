В России состоялся первый полет тяжелого транспортного БПЛА «Партизан»
Тяжелый транспортный беспилотник сверхкороткого взлета и посадки «Партизан» завершил первый этап летных испытаний. Об этом заявил руководитель проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) Григорий Макеич, передает ТАСС.
По словам Макеича, специалисты Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина провели первые летные испытания демонстратора аппарата, который разрабатывают по заказу ФПИ. Полет «Партизана» состоялся в пилотируемом режиме для обеспечения безопасности и снятия полетных данных, продлился 20 минут на высоте 200 м, скорость составила от 50 до 200 км/ч.
«Первый полет подтвердил существенное повышение взлетно-посадочных характеристик по сравнению с летательными аппаратами данного класса. Размещение ... системы активного обдува вдоль всего размаха нижнего крыла позволит ... значительно сократить взлетно-посадочную дистанцию и обеспечить устойчивое управление на сверхмалых скоростях до 50 км/ч», — добавил эксперт.
В свою очередь, гендиректор ФПИ Андрей Григорьев указал, что по итогам работ создадут универсальный аппарат с возможностью опционального пилотирования. При этом директор СибНИА, заслуженный летчик-испытатель Владимир Барсук подчеркнул, что «Партизан» почти полностью изготовлен из отечественного сырья.
Транспортный беспилотник предназначен для перевозки грузов массой до тонны на расстояния до 1000 км. «Партизан» может осуществлять взлет и посадку на неподготовленные площадки размерами 50 на 50 м в пилотируемом либо в беспилотном режиме.
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