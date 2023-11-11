Защита от дронов: Россия разрабатывает собственные БПЛА и укрепляет оборону

Ранее Минобороны сообщило о перехвате двух украинских дронов над Смоленской и Московской областями.

Как объяснил в беседе с НСН главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин, Россия может обезопасить себя от украинских атак лишь на 85%.

«Противоракетная оборона сбивает стратегические ракеты, а система ПВО – почти все, что может обнаружить. Но не существует абсолютного оружия, которое бы на 100% защищало от попадания. Также, как невозможно на 100% закрыть свое небо от тех же вертолетов, которые могут лететь на предельно малой высоте, где их нельзя обнаружить. Варианты такие возможны, несмотря на то, что 80-85% всего обнаруживается и сбивается», - пояснил эксперт.