Защита от дронов: Россия разрабатывает собственные БПЛА и укрепляет оборону
Российские военные и ученые ведут разработки новых средств защиты против украинских дронов и создают новые модели собственных беспилотников.
Пострадавших при падении сбитого беспилотника в Смоленской области нет. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин.
Ранее Минобороны сообщило о перехвате двух украинских дронов над Смоленской и Московской областями.
Как объяснил в беседе с НСН главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин, Россия может обезопасить себя от украинских атак лишь на 85%.
«Противоракетная оборона сбивает стратегические ракеты, а система ПВО – почти все, что может обнаружить. Но не существует абсолютного оружия, которое бы на 100% защищало от попадания. Также, как невозможно на 100% закрыть свое небо от тех же вертолетов, которые могут лететь на предельно малой высоте, где их нельзя обнаружить. Варианты такие возможны, несмотря на то, что 80-85% всего обнаруживается и сбивается», - пояснил эксперт.
В России укрепляют оборону и производят новые средства защиты против дронов. Противодроновое ружье, способное подавить до 90% используемых Украиной беспилотных летательных аппаратов, создали в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика вооружения научно-производственное объединение «Кайсант».
«Мы изготовили противодроновое ружье с другим форм-фактором, более привычным для обывателя, в виде ружья, которое можно повесить на плечо. Изделие работает в семи частотных диапазонах и способно подавить большой процент дронов - до 90% аппаратов», — указали в НПО.
Оборудование эффективно против любых коммерческих беспилотников, аппаратов самолетного типа и FPV-дронов. Вес антидронового ружья — 5,5 кг, дальность подавления — до 1,5 км. Официальные испытания аппарата прошли успешно. Как отметили в «Кайсанте», поставки оборудования в зону специальной военной операции только планируются.
Пока Украина собирается зимой напустить на Россию рой дронов, в РФ наращивают производство собственных беспилотников.
Первый этап летных испытаний российского дальнего транспортного беспилотника ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из разработчиков.
Ранее стало известно, что беспилотник проходит наземные испытания, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
На первом этапе были подтверждены основные заложенные при проектировании тактико-технические характеристики. В дальнейших полетах планируют нарабатывать статистику беспилотника и изучать работу систем в разнообразных условиях.
Подразделения российской армии уже получили первую партию новых беспилотников-камикадзе «Жириновский». Как сообщает ТАСС, беспилотники, названные в честь покойного основателя ЛДПР, передал военным нынешний лидер партии Леонид Слуцкий.
Церемония передачи аппаратов прошла в Симферополе. Пока российские военные получили 10 дронов-камикадзе, которые были изготовлены волонтерами «Рокот-центра 33» по заказу ЛДПР.
«Мы сейчас имеем дело с одной из нескольких десятков компаний, которые при координации ЛДПР работают над разработкой и выпуском беспилотных летательных аппаратов. То, что мы сейчас видим - очень востребованный беспилотник на передовой», - указал Слуцкий.
Дроны-камикадзе «Жириновский» могут летать в любую погоду на расстояние до 12 км и перевозить до 3 кг груза. Отмечается, что беспилотники уже были проверены в боевых условиях. Предполагается использовать их в зоне спецоперации на херсонском направлении.
Эффективность российских разработок в сфере беспилотных летательных аппаратов косвенно подтверждает расширение американских санкций против компаний и физлиц в РФ. В последний список рестрикций США попали структуры ВПК и его партнерские организации: 200 компаний и более 30 физических лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина США. В частности, санкции ввели против заместителей главы Минпромторга РФ Виктора Евтухова и Алексея Беспрозванных. Также под ограничения попал участвовавший в разработке беспилотников «Ланцет» российский конструктор Александр Захаров, его супруга Светлана и трое его детей.
Завкафедрой СМ4 (Высокоточные летательные аппараты) МГТУ имени Баумана Виктор Селиванов заявил НСН, что США ввели санкции против вуза, признав, что из-за него российское вооружение превосходит американское.
«Бауманка всегда была главным техническим центром подготовки в области ракетостроения и космоса со времен Сергея Королева. Во-вторых, МГТУ имени Баумана — это многопрофильный технический вуз, у нас достаточно мощные школы. Полагаю, что США думают, что наш вуз имеет отношение к тому, что российское вооружение превосходит американское. Но их санкции ни на что не повлияют и обучению студентов не помешают. Космос, оборонка, вся радиоэлектроника, информационные технологии, искусственны», - заявил он.
Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что рост производства дронов-камикадзе в России может привести к большим потерям танков для украинской армии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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