СМИ: США получили первую батарею гиперзвуковых ракет Dark Eagle
Армия США поставила на боевое дежурство первую батарею гиперзвуковых комплексов большой дальности Dark Eagle, сообщает Breaking Defense.
Американские вооруженные силы официально приняли на вооружение первую батарею комплекса Long Range Hypersonic Weapon, также известного как Dark Eagle. Она полностью развернута и готова к действиям. Новые комплексы обладают мобильностью и представляют собой готовый к применению боевой потенциал.
Развертыванию предшествовали проблемы с разработкой и испытаниями на протяжении нескольких лет. Первоначально армия планировала принять батарею на вооружение в 2023 году.
В 2025 году Пентагон заявил об успешном испытании прототипа гиперзвуковой ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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