Путин был заранее проинформирован о задержании бывшего губернатора Мурманской области Чибиса

МИД: Представители евротройки могут лишиться шансов на участие в переговорах по Украине, если будут выдвигать предварительные условия

Государства-члены НАТО пока не поддерживают решение по перехвату российских ракет над Украиной

Высокий информационный поток вызывают у молодежи проблемы с концентрацией

Мужчину и собаку смыло приливом на побережье Кэннон-Бич в штате Орегон