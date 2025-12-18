Шаг к экосистеме: Зачем компания Wildberries покупает онлайн-кинотеатр
Комплексное предоставление цифровых услуг является самым эффективным и органическим вариантом роста на текущем рынке, сказал НСН Алексей Бырдин.
С учетом высокой конкуренции запускать новый онлайн-кинотеатр в 2026 году – слишком рискованно, и компания Wildberries скорее купит уже существующий сервис, заявил в беседе с НСН глава Ассоциации «Интернет видео» Алексей Бырдин.
Wildberries планирует запускать собственный онлайн-кинотеатр, сообщает РБК со ссылкой на источники. Уточняется, что компания готова запустить сервис с нуля, но в 2025 году обсуждала возможность покупки онлайн-кинотеатра «Иви». Бырдин заметил, что не обладает инсайдерской информацией, однако вариант приобретения существующего онлайн-кинотеатра кажется ему более логичным.
«В материалах СМИ уточняется, что компания рассматривает вариант покупки онлайн-кинотеатра "Иви", одного из лидеров рынка. На мой взгляд, это более разумно, чем запуск нового проекта с нуля. В условиях довольно жесткой конкуренции выводить на рынок еще один новый сервис в 2026 году - рискованный путь. Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ), вероятно, располагает достаточными ресурсами, чтобы предложить заманчивую цену текущим акционерам практически любого сервиса, за исключением тех, что уже являются частью какой-то экосистемы. "Иви" как раз не привязан к каким-то системообразующим игрокам в отличие от других крупных сервисов. Судя по тенденциям рынка, возможность предоставлять комплекс якорных, понятных цифровых услуг в рамках одного пакета – самый эффективные и органический вариант роста сегодня. Шоппинг, онлайн-кинотеатр и, возможно, еще какие-то контентные сервисы - все это у Wildberries может сложиться, если они того захотят», - объяснил он.
В 2025 года Wildberries запустил свою соцсеть вертикальных видео Wibes. В июне пресс-служба компании сообщала, что число пользователей превысило 6,3 миллиона человек. В декабре также стало известно, что Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) стала владельцем сети косметических магазинов «Рив Гош», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара
- На прямую линию с Путиным поступило более 2 млн обращений
- Суд оштрафовал Twitch на 6 млн рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора
- «Это точно не про меня!»: Цыпкин о новом стандарте для писателей
- Родителям рассказали, как вырастить из ребенка с аутизмом гения
- Под Белгородом девушка пострадала при взрыве газа в частном доме
- Шаг к экосистеме: Зачем компания Wildberries покупает онлайн-кинотеатр
- Россиянам перечислили признаки аутизма у детей
- В России задержали 19 человек, обслуживавших украинские каналы связи
- Россиянам рассказали, как помогают детям с аутистическими расстройствами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru