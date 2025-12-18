Wildberries планирует запускать собственный онлайн-кинотеатр, сообщает РБК со ссылкой на источники. Уточняется, что компания готова запустить сервис с нуля, но в 2025 году обсуждала возможность покупки онлайн-кинотеатра «Иви». Бырдин заметил, что не обладает инсайдерской информацией, однако вариант приобретения существующего онлайн-кинотеатра кажется ему более логичным.

«В материалах СМИ уточняется, что компания рассматривает вариант покупки онлайн-кинотеатра "Иви", одного из лидеров рынка. На мой взгляд, это более разумно, чем запуск нового проекта с нуля. В условиях довольно жесткой конкуренции выводить на рынок еще один новый сервис в 2026 году - рискованный путь. Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ), вероятно, располагает достаточными ресурсами, чтобы предложить заманчивую цену текущим акционерам практически любого сервиса, за исключением тех, что уже являются частью какой-то экосистемы. "Иви" как раз не привязан к каким-то системообразующим игрокам в отличие от других крупных сервисов. Судя по тенденциям рынка, возможность предоставлять комплекс якорных, понятных цифровых услуг в рамках одного пакета – самый эффективные и органический вариант роста сегодня. Шоппинг, онлайн-кинотеатр и, возможно, еще какие-то контентные сервисы - все это у Wildberries может сложиться, если они того захотят», - объяснил он.

В 2025 года Wildberries запустил свою соцсеть вертикальных видео Wibes. В июне пресс-служба компании сообщала, что число пользователей превысило 6,3 миллиона человек. В декабре также стало известно, что Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) стала владельцем сети косметических магазинов «Рив Гош», напоминает «Радиоточка НСН».

