Ученые выявили механизм разрушения костей у переболевших коронавирусом
Опасное заболевание, разрушающее костную ткань — остеонекроз, может грозить каждому, кто переболел коронавирусной инфекцией, сообщают «Известия» со ссылкой на Сеченовский университет.
Потенциальная группа риска значительна и включает переболевших COVID-19 независимо от тяжести заболевания, пола и возраста. По словам ученых, до эпидемии основными причинами остеонекроза считались длительный прием стероидов, алкоголизм и травмы. С 2020 года резко возросло количество случаев у пациентов, перенесших даже легкую форму коронавируса и не принимавших высокие дозы гормонов. Это поставило вопрос о возможной прямой роли вируса в развитии болезни.
Эксперты заявили, что полученные данные могут лечь в основу новых стратегий лечения.
Ранее россиянам рассказали о главном симптоме нового штамма коронавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ученые выявили механизм разрушения костей у переболевших коронавирусом
- В РПЦ назвали песни Высоцкого богоугодной музыкой
- СМИ: Бесплатное ОСАГО хотят ввести для некоторых россиян
- В ряде регионов определились победители губернаторских выборов
- «Адвокатская монополия» может лишить бюджет РФ 140 млрд рублей
- Россияне скупают билеты в КНР из-за безвиза
- В Совфеде назвали причину инцидента с дронами над Польшей
- СМИ: Высокая ключевая ставка замедлит рост ВВП РФ на 1,5 п.п.
- РАН: Земля попала под действие корональной дыры на Солнце
- Медведев призвал возродить безлюдные населенные пункты в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru