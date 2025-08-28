Врач назвала обязательные обследования для «ипохондриков»

Лучший способ перестать искать у себя серьезные заболевания - регулярно проходить медицинские обследования, рассказала НСН терапевт Ирина Ярцева.

Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала НСН, чтобы быть уверенным в своем здоровье, нужно регулярно проходить чекапы.

Россиян-ипохондриков стало на 30% больше за последние 5 лет — люди выискивают у себя смертельные болезни и бегут проверяться к врачам, сообщил Telegram-канал SHOT. Специалисты уверены, что всему виной «тиктоки»: люди скроллят ленту, видят истории о случайно найденных болезнях и боятся, что у них то же самое.

Ярцева также указала, кому на самом деле следует проверять здоровье.

«Всем, кому исполнилось 35 лет, рекомендуется регулярно проходить чекапы в частных клиниках, потому что в условиях районной поликлиники не всегда есть возможность пройти процедуру по полному исследованию организма. Помимо этого, ежегодно все мужчины должны ходить к урологу, а все женщины к гинекологу. Женщины должны сдавать мазок на онкопатологию шейки матки, потому что этот диагноз сейчас ставится и в 30 лет, и в 25 лет. Важно установить и наличие вируса папилломы человека», - рекомендовала Ярцева.

Она также подчеркнула важность гастроколоноскопии.

«После 45 лет гастроколоноскопию нужно делать каждые 5 лет, потому что участились случаи постановки диагноза - рак желудочно-кишечного тракта. Возможно, это связано с возросшим уровнем стресса, с некачественными продуктами питания, с уровнем пестицидов в растительной пище. Это очень важные исследования. Гастроколоноскопию зачастую приходят делать, когда уже четвертая стадия рака желудка или толстой кишки. Лучше прийти раньше, если вы, например, курильщик, злоупотребляете алкоголем, с лишней массой тела или в семье папа или мама умерли от рака», - посоветовала иммунолог.

Ярцева призвала также к регулярной проверке уровня сахара и холестерина.

«Обязательно после 35 лет нужно проверять уровень сахара и холестерина. Конечно, другая крайность - бегать по врачам с ощущением, что у меня рак. Не нужно сдавать онкомаркеры. Только один из них себя положительно зарекомендовал, - это ПСА на рак предстательной железы. Его раз в год нужно сдавать мужчинам после 40 лет. Следует только проходить визуализированные исследования, - это гастроколоноскопия, УЗИ брюшной полости, УЗИ щитовидки, УЗИ почек, рентген или КТ легких», - добавила терапевт.

Ранее россиянам назвали лучшие продукты для укрепления иммунитета осенью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
