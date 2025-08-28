Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала НСН, чтобы быть уверенным в своем здоровье, нужно регулярно проходить чекапы.

Россиян-ипохондриков стало на 30% больше за последние 5 лет — люди выискивают у себя смертельные болезни и бегут проверяться к врачам, сообщил Telegram-канал SHOT. Специалисты уверены, что всему виной «тиктоки»: люди скроллят ленту, видят истории о случайно найденных болезнях и боятся, что у них то же самое.

Ярцева также указала, кому на самом деле следует проверять здоровье.