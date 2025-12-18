В России задержали 19 человек, обслуживавших украинские каналы связи

ФСБ и МВД задержали 19 человек, которые обслуживали используемые спецслужбами Украины каналы связи. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.

В сентябре-октябре правоохранители вскрыли и пресекли функционирование нелегальных каналов, используемых Киевом для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность, ее координации, распространения ложных террористических угроз, дистанционного мошенничества и совершения других преступлений. Силовики провели оперативные мероприятия в Санкт-Петербурге, Адыгее, Дагестане, Ханты-Мансийском автономном округе, Ставропольском крае, а также Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Рязанской, Самарской, Челябинской областях.

«Задержаны 19 граждан РФ, причастных к организации незаконного функционирования SIM-боксов, пополнения балансов использовавшихся в них SIM-карт, а также нелегального распространения абонентских номеров... и незаконного предоставления услуг по регистрации аккаунтов в сети интернет», - подчеркнули в ФСБ.

По фактам преступлений расследуют уголовные дела об использовании абонентского терминала пропуска графика либо виртуальной телефонной станции, организации деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства и деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации либо авторизации в Сети для доступа к функциональным возможностям ресурса.

Ранее ФСБ задержала в Челябинской области местного жителя, который собирал для украинской стороны информацию о передвижении железнодорожных составов, пишет Ura.ru.

