Глава ЕК: Саммит ЕС не закончат без решения по финансированию Украины

«Мы не уйдем... без решения по финансированию Украины на следующие два года», - указала глава ЕК.

Саммит проходит в Брюсселе 18 декабря.

Ранее СМИ сообщили, что вопрос конфискации замороженных российских активов для финансирования Киева стал камнем преткновения между европейскими странами, пишет Ura.ru. Лидеры Европы якобы разделились на «непримиримые лагеря» и вряд ли смогут прийти к соглашению.

