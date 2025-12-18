Глава ЕК: Саммит ЕС не закончат без решения по финансированию Украины

Саммит Евросоюза не закончится без решения о предоставлении средств Украине на ближайшие годы. Об этом заявила журналистам председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

СМИ: Подготовительные переговоры ЕС по активам РФ идут вспять

«Мы не уйдем... без решения по финансированию Украины на следующие два года», - указала глава ЕК.

Саммит проходит в Брюсселе 18 декабря.

Ранее СМИ сообщили, что вопрос конфискации замороженных российских активов для финансирования Киева стал камнем преткновения между европейскими странами, пишет Ura.ru. Лидеры Европы якобы разделились на «непримиримые лагеря» и вряд ли смогут прийти к соглашению.

ФОТО: youtube.com / EuropeanCommission
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюз

