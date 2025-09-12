Candidozyma auris атакует Евросоюз, но этот грибок не угрожает России. Российские врачи строже следят за инфекциями, поэтому не допустят его распространения, рассказал вирусолог Георгий Викулов в разговоре с НСН.



Грибок Candidozyma auris, вызывающий серьезные инфекции у уже больных людей и устойчивый к некоторым противогрибковым препаратам, быстро распространяется в больницах стран Европы. Об этом сообщил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. За период с 2013 по 2023 год число зараженных достигло 4 тысяч человек. Викулов посчитал, что именно COVID-19 повлиял на то, что число зараженных в последнее время стало расти.