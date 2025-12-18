«Когда мы говорим о 57 аэропортах, это касается всех – даже самых маленьких, где нет пассажиропотока. Все крупные международные аэропорты имеют максимальный уровень автоматизации. Есть и стойки регистрации, и автоматические системы все подключены. Поэтому здесь всю статистику занимают маленькие региональные аэропорты, для которых внедрение таких систем нецелесообразно. Например, возьмем аэропорт Калуги, уровень цифровизации здесь крайне низкий. Но у них там всего несколько рейсов в день. Таких аэропортов очень много, у некоторых есть только рейсы в летнем расписании, по одному в день. В аэропорту Вологды, например, один рейс в два дня. Нет потребности в быстром обороте пассажиров, нет возможности для крупных инвестиций. В региональных аэропортах нет титульных авиакомпаний, которые готовы инвестировать в инфраструктуру», - объяснил он.

По его словам, даже небольшим аэропортам не помешает базовая автоматизация, но этот процесс потянет за собой целый ряд невыполнимых задач и затрат.

«У нас есть северные аэропорты, где посадочные талоны выписывают от руки. Хотя в Вологде то же самое. Но это обычно происходит там, где нет рядовых пассажиров. Аэродром Воркуты тоже работает по такой схеме. Конечно, там необходима хоть какая-то базовая автоматизация. Но это требует больших затрат, не только покупки оборудования. Самое сложное – это подготовка, обучение и сертификация персонала. В авиации любая система сертифицирована. Чтобы человек мог выступать оператором системы, он должен получить сертификат. А в регионах у нас еще и кадровый голод, сотрудников нет, неполный рабочий день, в таком случае придется расширять штат. Также это подразумевает обработку и хранение персональных данных, для этого требуются сервера. Найти специалиста, который будет поддерживать работу сервера – это тоже большие затраты», - пояснил он.

Герасимов подчеркнул, что региональные аэропорты модернизируются по мере необходимости.

«Поэтому текущая ситуация выглядит адекватной, все делается, исходя из потребностей. В прошлом году у нас модернизировали аэропорт Байкал в Улан- Удэ, в следующем году займутся аэропортом Мурманска. Это все делается в рамках федеральных программ», - добавил собеседник НСН.

Использование роботов-помощников в аэропортах небезопасно на фоне недавних взломов информационных систем в авиагаванях, заявил НСН исполнительный директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.

