Под Белгородом девушка пострадала при взрыве газа в частном доме
Взрыв бытового газа произошел в селе Драгунское в Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщила прокуратура региона.
«По предварительной информации, 17.12.2025 произошел взрыв газа, в результате которого домовладение разрушено полностью. Пострадала 20-летняя местная жительница», - отметили в надзорном ведомстве.
Девушка получила ожоги, ее госпитализировали.
По данным регионального управления Следственного комитета, причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с бытовыми газовыми приборами. По факту инцидента проводится процессуальная проверка.
Ранее газ взорвался в частном двухквартирном доме в селе Северо-Плетнево Тюменской области, пострадал 14-летний ребенок, напоминает Ura.ru.
