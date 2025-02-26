Вирусолог Нетесов: Новый коронавирус пока не представляет опасности для людей

По его словам, выявленный у летучих мышей, он представляет из себя лишь часть более крупного вируса, который хорошо известен вирусологам с 2006 года.

Нетесов подчеркнул, что опасность нового коронавируса весьма сомнительна, так как до сих пор он не вызывал заболеваний у человека.

Ранее в России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

