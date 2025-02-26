Вирусолог Нетесов: Новый коронавирус пока не представляет опасности для людей
Новый коронавирус, обнаруженный недавно в Китае, пока не представляет опасности для людей, заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов, сообщает РИА Новости.
По его словам, выявленный у летучих мышей, он представляет из себя лишь часть более крупного вируса, который хорошо известен вирусологам с 2006 года.
Нетесов подчеркнул, что опасность нового коронавируса весьма сомнительна, так как до сих пор он не вызывал заболеваний у человека.
Ранее в России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru