Вирусолог Нетесов: Новый коронавирус пока не представляет опасности для людей

Новый коронавирус, обнаруженный недавно в Китае, пока не представляет опасности для людей, заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов, сообщает РИА Новости.

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По его словам, выявленный у летучих мышей, он представляет из себя лишь часть более крупного вируса, который хорошо известен вирусологам с 2006 года.

Нетесов подчеркнул, что опасность нового коронавируса весьма сомнительна, так как до сих пор он не вызывал заболеваний у человека.

Ранее в России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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