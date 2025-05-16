Вирусолог опроверг вероятность пандемии из-за мутации коронавируса в странах Азии

Появление новых штаммов коронавируса в Юго-Восточной Азии не угрожает россиянам, так как большинство населения уже обладает иммунитетом к инфекции, сказал НСН Алексей Аграновский.

Всплеск заражаемости в отдельных регионах мира не превратится в новую пандемию, заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с НСН.

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Юго-Восточная Азия столкнулась с новым штаммом коронавируса C-19. Сообщается о массовых заболеваниях в Китае и Сингапуре. С конца апреля количество зафиксированных случаев выросло почти на 30%, как и число госпитализаций. В некоторых городах снова введены ограничения, масочный режим и карантин. Эксперт подчеркнул, что эта ситуация не должна вводить в панику.

«Наблюдаемые события с С-19 в Юго-Восточной Азии не являются экстраординарными. При развитии инфекции в популяции идут изменения по принципу "щит против меча". Патоген мутирует, чтобы обойти защиту, антитела блокируют новый вариант хуже — заболеваемость растет. Хотя ситуацию в Юго-Восточной Азии еще предстоит изучить, рост заболеваемости может объясняться этими простыми соображениями», — отметил вирусолог.

Собеседник НСН заявил, что вирус дойдет до России, но повторения пандемии ожидать не стоит, так как у населения уже появился иммунитет к COVID-19.

«Высока вероятность завоза новых вариантов вируса из стран Юго-Восточной Азии, с которыми наша страна активно контактирует. Вероятность повторения пандемии 2019 года считаю очень малой. SARS CoV-2 уже не является новой и неожиданной проблемой, есть протоколы лечения, есть вакцины. У населения сохраняется клеточный иммунитет - достаточно долгий и менее чувствительный к мутациям вируса», — добавил он.
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Аграновский уверен, что новые штаммы могут быть заразнее предыдущих, но они не являются опасными, так как их летальность гораздо ниже. Тем не менее, некоторым категориям людей эксперт посоветовал пройти вакцинацию уже сейчас, чтобы обезопасить себя.

«Существующие сейчас штаммы SARS CoV-2 весьма заразны, но относительно мало патогенны. Эффективная и безопасная вакцина Спутник V у нас есть. В настоящее время ее применение показано людям из групп риска (пожилые, страдающие некоторыми хроническими заболеваниями, иммунодефицитные больные). Дальше придется действовать по обстоятельствам», — сказал профессор.

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ФОТО: РИА Новости
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