Вирусолог опроверг вероятность пандемии из-за мутации коронавируса в странах Азии

Юго-Восточная Азия столкнулась с новым штаммом коронавируса C-19. Сообщается о массовых заболеваниях в Китае и Сингапуре. С конца апреля количество зафиксированных случаев выросло почти на 30%, как и число госпитализаций. В некоторых городах снова введены ограничения, масочный режим и карантин. Эксперт подчеркнул, что эта ситуация не должна вводить в панику.

«Наблюдаемые события с С-19 в Юго-Восточной Азии не являются экстраординарными. При развитии инфекции в популяции идут изменения по принципу "щит против меча". Патоген мутирует, чтобы обойти защиту, антитела блокируют новый вариант хуже — заболеваемость растет. Хотя ситуацию в Юго-Восточной Азии еще предстоит изучить, рост заболеваемости может объясняться этими простыми соображениями», — отметил вирусолог.

Собеседник НСН заявил, что вирус дойдет до России, но повторения пандемии ожидать не стоит, так как у населения уже появился иммунитет к COVID-19.

«Высока вероятность завоза новых вариантов вируса из стран Юго-Восточной Азии, с которыми наша страна активно контактирует. Вероятность повторения пандемии 2019 года считаю очень малой. SARS CoV-2 уже не является новой и неожиданной проблемой, есть протоколы лечения, есть вакцины. У населения сохраняется клеточный иммунитет - достаточно долгий и менее чувствительный к мутациям вируса», — добавил он.