Суд оштрафовал Twitch на 6 млн рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора

Мировой суд в Москве оштрафовал стриминговую платформу Twitch на 6 млн рублей из-за неисполнения предписания Роскомнадзора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Компанию Twitch Interactive, Inc. признали виновной в неисполнении предписания федерального органа по контролю и надзору в СМИ, сфере массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 6 000 000 рублей», - говорится в сообщении.

Ранее компанию Google LLC оштрафовали на 3,5 млн рублей из-за отказа ограничить доступ к запрещенному контенту.

