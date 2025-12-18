Суд оштрафовал Twitch на 6 млн рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора
Мировой суд в Москве оштрафовал стриминговую платформу Twitch на 6 млн рублей из-за неисполнения предписания Роскомнадзора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Компанию Twitch Interactive, Inc. признали виновной в неисполнении предписания федерального органа по контролю и надзору в СМИ, сфере массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.
«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 6 000 000 рублей», - говорится в сообщении.
Ранее компанию Google LLC оштрафовали на 3,5 млн рублей из-за отказа ограничить доступ к запрещенному контенту.
