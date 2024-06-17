«Угроза жизни!»: Врач назвал «опасные» продукты из-за инфекции ботулизма

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за медицинской помощью с симптомами ботулизма в столице обратился 121 человек, 55 из них находятся в тяжелом состоянии, 30 пострадавших — в реанимации. Викулов подчеркнул опасность ботулизма и перечислил продукты, в упаковках которых могут появиться бактерии.

«Ботулизм - серьезное инфекционное заболевание, жизнеугрожающее, которое связано с бактериальной палочкой, производящей один из самых сильных токсинов на плане Земля. Заражение может происходить через продукты, в которых накапливаются возбудители. Природным очагом является почва. Идеальными условиями являются температура 30-35 градусов Цельсия и низкое содержание кислорода или его отсутствие, соответственно, это вакуумные упаковки продукции. Это могут быть салаты, это могут быть грибы, консервированные продукты, вакуумные упаковки мясных изделий, вяленая рыба, маринованные чеснок и приправы, любые соленья. Одним из признаков серьезных признаков возможного наличия заражения - бомбаж банок, вздутие крышек жестяных банок. Эти возбудители достаточно устойчивы к нагреванию. Заражение может происходить при прямом попадании ботулотоксина. Потенциально это может использоваться как биологическое оружие, но чаще всего это пищевые продукты. После перенесенного заболевания у организма к нему иммунитет не развивается, то есть возможно повторное заражение», - сказал собеседник НСН.