Более 270 человек обратились к врачам в Дагестане из-за кишечной инфекции

По его словам, в больницу Буйнакска обратились 270 человек с признаками острой кишечной инфекции. Аримов отметил, что 30 человек были госпитализированы, среди них 21 несовершеннолетний.

О том, что стало причиной произошедшего, не уточняется.

Ранее Роскачество обнаружило кишечную палочку в мороженом двух российских брендов. Ведомство проанализировало 38 марок мороженого, свыше 60% из них соответствуют требованиям, передает «Радиоточка НСН».

