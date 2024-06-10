Более 270 человек обратились к врачам в Дагестане из-за кишечной инфекции

Массовые обращения местных жителей в медучреждения с кишечной инфекцией зафиксировали в Дагестане. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря администрации Буйнакска Арипа Аримова.

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По его словам, в больницу Буйнакска обратились 270 человек с признаками острой кишечной инфекции. Аримов отметил, что 30 человек были госпитализированы, среди них 21 несовершеннолетний.

О том, что стало причиной произошедшего, не уточняется.

Ранее Роскачество обнаружило кишечную палочку в мороженом двух российских брендов. Ведомство проанализировало 38 марок мороженого, свыше 60% из них соответствуют требованиям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БольницаДагестан

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