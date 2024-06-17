Роспотребнадзор в Казани зарегистрировал шесть случаев подозрения на ботулизм

В Казани зарегистрировано шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления «Салата лобио», сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

В ведомстве добавили, что по данному факту проводится проверка ритейлера.

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Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков и получают необходимую медицинскую помощь, уточнили в ведомстве.

После регистрации случаев отравления в Москве оборот продукции «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от компаний ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и ООО «Гастропорт» был приостановлен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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