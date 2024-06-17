Роспотребнадзор в Казани зарегистрировал шесть случаев подозрения на ботулизм

В Казани зарегистрировано шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления «Салата лобио», сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

В ведомстве добавили, что по данному факту проводится проверка ритейлера.