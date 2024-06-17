В Союзе потребителей призвали возобновить проверки общепита

«К сожалению, это не единичный случай. Совсем недавно массовое отравление было в Санкт-Петербурге, пострадавшие тоже были клиентами службы доставки. Как правило, они доставляют, но не готовят, но сегодня исполнители услуг общественного питания зачастую совмещают функцию доставки. Все же главное, кто приготовил некачественную еду, если, конечно, речь не идет о том, что скоропортящиеся продукты доставляют в ненадлежащей таре, без холодильника и в течение длительного времени. Как правило, при таких массовых отравлениях речь идет о том, что в процессе приготовления были нарушены санитарно-гигиенические нормы. Это стало достаточно типичным и будет происходить все чаще из-за того, что общепит уже больше двух лет (с апреля 2022 года), как и торговля, находится под мораторием на проверки Роспотребнадзора. Союз потребителей считает это совершенно ненормальным, ведь без контроля обязательные нормы не имеют реальной силы. Зачастую в погоне за клиентами предприятия экономят на соблюдении санитарно-эпидемических и санитарно-гигиенических правил и норм», — сказал Шелищ.

Собеседник НСН также пояснил, как пострадавшие смогут компенсировать свои убытки.

«Не сомневаюсь, что Роспотребнадзор уже проводит соответствующую проверку. Если будет установлен факт опасности исследуемых образцов пищи, если выявят виновных, то каждый потребитель вправе предъявить виновнику своих неприятностей требования о возмещении морального вреда. Никаких формул или таблиц, по которым можно определить размер морального вреда, не существует. Каждый оценивает сам для себя, насколько он физически и нравственно пострадал. Помимо того, у потребителя есть право возместить еще и материальный вред: расходы, которые он понес на лечение, утраченный заработок, расходы на несостоявшийся отдых и так далее. Если виновник не согласится, то вопрос решается в суде. Судья, как правило, сам ставит себя на место пострадавшего и думает, как оценить размер такого вреда», — подытожил он.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что пострадавшие от массового пищевого отравления в Москве смогут получить серьезные компенсации, если пролежат в больнице больше 21 дня.

