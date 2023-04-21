«Накрыло дефицитом»: Московские клиники столкнулись с нехваткой вакцин от кори
В самых популярных медицинских клиниках столицы закончилась вакцина от кори, выяснили журналисты НСН.
Дефицит вакцин от кори затронул ведущие клиники столичного региона, выяснила "Национальная Служба Новостей".
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация с корью в России ожидаемо осложняется. По ее словам, болезнь выявлена уже в 44 регионах.
Директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов, в свою очередь, в интервью НСН заявил, что вакцин от кори в России достаточно, при усугублении ситуации с заболеваемостью их производство можно нарастить.
Однако журналисты НСН выяснили, что ситуация с вакцинами против кори в Москве далеко не радужная: в самых популярных медицинских клиниках столицы вакцин от кори нет совсем, а в тех медцентрах, где она "завалялась под шкафом", ее стоимость в совокупности с остальными мероприятиями составит почти 5 тысяч рублей. Вакцинируемому нужно будет сначала сдать анализы на антитела и посетить приём врача, что, конечно же, не бесплатно.
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Исследование лаборатории «Гемотест» показало, что у 72% россиян нет иммунитета к кори. Отмечается, что в первые месяцы текущего года жители России стали сдавать анализы на иммунитет к кори в два раза чаще.
В российской сети частных медицинских клиник Медси сообщили, что сейчас вакцина от кори действительно крайне популярна. В наличии есть комплекс от кори, краснухи и паротита, а вот просто от заболевания, пугающего людей последние несколько дней, вакцины не найдется.
«К сожалению, именно от кори в наличии у нас вакцин нет. Есть вакцина «корь, краснуха, паротит» комплексная. Обычной от кори у нас в клинике нет. Сейчас очень много запрашивают эту вакцину. Пока не ясно, когда появится вакцина», - развели руками в медцентре.
В одной из ведущих частных медицинских групп компаний Инвитро нам рассказали, что по всей Москве закончилась вакцина от кори.
«К сожалению, в данный момент у нас нет вакцины от кори по всей Москве», - кратко ответили в Инвитро.
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В клинике ABC-медицина нам сообщили, что на данный момент вакцины от кори нет даже на складах поставщиков, однако те обещали привезти чудо-ампулы уже в мае.
«До мая пока не будет поставок вакцины в медцентры. В мае поставщики обещают привезти. Они говорят, что вакцин нет на складах», - заверили в клинике.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что корь затронет все российские регионы. По его словам, лекарств от кори нет, можно только переболеть или привиться.
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