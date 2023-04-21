«Накрыло дефицитом»: Московские клиники столкнулись с нехваткой вакцин от кори

Однако журналисты НСН выяснили, что ситуация с вакцинами против кори в Москве далеко не радужная: в самых популярных медицинских клиниках столицы вакцин от кори нет совсем, а в тех медцентрах, где она "завалялась под шкафом", ее стоимость в совокупности с остальными мероприятиями составит почти 5 тысяч рублей. Вакцинируемому нужно будет сначала сдать анализы на антитела и посетить приём врача, что, конечно же, не бесплатно.

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Исследование лаборатории «Гемотест» показало, что у 72% россиян нет иммунитета к кори. Отмечается, что в первые месяцы текущего года жители России стали сдавать анализы на иммунитет к кори в два раза чаще.



В российской сети частных медицинских клиник Медси сообщили, что сейчас вакцина от кори действительно крайне популярна. В наличии есть комплекс от кори, краснухи и паротита, а вот просто от заболевания, пугающего людей последние несколько дней, вакцины не найдется.

«К сожалению, именно от кори в наличии у нас вакцин нет. Есть вакцина «корь, краснуха, паротит» комплексная. Обычной от кори у нас в клинике нет. Сейчас очень много запрашивают эту вакцину. Пока не ясно, когда появится вакцина», - развели руками в медцентре.