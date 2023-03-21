Онищенко назвал причины заболеваемости корю в России

Низкий уровень вакцинации в странах ближнего зарубежья является одной из причин заболеваемости корью в России, сообщает ТАСС со ссылкой на академика РАН, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко.

Инфекционист заявил, что корь завезли в Россию из Средней Азии

По его словам, Украина перестала прививать население «как положено». «Средняя Азия — последние вспышки, которые сейчас идут, они там», — заявил эксперт.

Онищенко напомнил, что перенесшие заболевание в детстве получают пожизненный иммунитет.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с НСН призвал россиян вакцинироваться против кори, потому что в стране сегодня циркулирует «дикий штамм» кори.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗдоровьеГеннадий Онищенко

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