Онищенко назвал причины заболеваемости корю в России
Низкий уровень вакцинации в странах ближнего зарубежья является одной из причин заболеваемости корью в России, сообщает ТАСС со ссылкой на академика РАН, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко.
По его словам, Украина перестала прививать население «как положено». «Средняя Азия — последние вспышки, которые сейчас идут, они там», — заявил эксперт.
Онищенко напомнил, что перенесшие заболевание в детстве получают пожизненный иммунитет.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с НСН призвал россиян вакцинироваться против кори, потому что в стране сегодня циркулирует «дикий штамм» кори.
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