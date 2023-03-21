Онищенко назвал причины заболеваемости корю в России

По его словам, Украина перестала прививать население «как положено». «Средняя Азия — последние вспышки, которые сейчас идут, они там», — заявил эксперт.

Онищенко напомнил, что перенесшие заболевание в детстве получают пожизненный иммунитет.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с НСН призвал россиян вакцинироваться против кори, потому что в стране сегодня циркулирует «дикий штамм» кори.

