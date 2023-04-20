Попова: Корь обнаружили в 44 регионах, ситуация осложняется

Она отметила, что корь ограничена локальными очагами, их удается купировать в короткие сроки. По словам Поповой, ограничительных системных мер в стране вводить не нужно.



Ранее зампред комитета Госдумы РФ по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила в интервью «Радиоточке НСН», что непривитых от кори и других инфекций детей нельзя допускать в школы и детсады. По ее словам, корь является самым контагиозным вирусом.

