Попова: Корь обнаружили в 44 регионах, ситуация осложняется

Эпидемиологическая ситуация с корью в России ожидаемо осложняется, болезнь выявлена в 44 регионах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой приводит РИА Новости.

«Заболеют в общежитии»: Чем опасно заражение корью в РГУ нефти и газа

Она отметила, что корь ограничена локальными очагами, их удается купировать в короткие сроки. По словам Поповой, ограничительных системных мер в стране вводить не нужно.

Ранее зампред комитета Госдумы РФ по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила в интервью «Радиоточке НСН», что непривитых от кори и других инфекций детей нельзя допускать в школы и детсады. По ее словам, корь является самым контагиозным вирусом.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияБолезнь

Горячие новости

Все новости

партнеры