Исследование: у 72% россиян не нашли иммунитета к кори
У 72% россиян нет иммунитета к кори, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование лаборатории «Гемотест».
Отмечается, что в первые месяцы текущего года жители России стали сдавать анализы на иммунитет к кори в два раза чаще.
У 80% пациентов, сдавших анализы на иммунитет к кори в Ленинградской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Ставропольском крае нет антител к инфекции. В Москве и Санкт-Петербурге не защищены от вируса 75-77% людей, в Московской области - 73%
Ранее зампред комитета ГД по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила «Радиоточке НСН», что непривитых от кори и других инфекций детей нельзя допускать в школы и детсады.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru