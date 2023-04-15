Исследование: у 72% россиян не нашли иммунитета к кори

Отмечается, что в первые месяцы текущего года жители России стали сдавать анализы на иммунитет к кори в два раза чаще.

У 80% пациентов, сдавших анализы на иммунитет к кори в Ленинградской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Ставропольском крае нет антител к инфекции. В Москве и Санкт-Петербурге не защищены от вируса 75-77% людей, в Московской области - 73%

Ранее зампред комитета ГД по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила «Радиоточке НСН», что непривитых от кори и других инфекций детей нельзя допускать в школы и детсады.