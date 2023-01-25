«Безумно заразна!»: Мясников назвал россиян беззащитными перед корью

Россияне беззащитны перед вспышками кори, поскольку не вакцинированы, а завозят ее в страну мигранты, сказал в эфире НСН врач и телеведущий Александр Мясников.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области корью заболели 65 человек, еще один очаг заболеваемости – в Алтайском крае, а в Омске и Самаре зафиксированы единичные случаи.