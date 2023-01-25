«Безумно заразна!»: Мясников назвал россиян беззащитными перед корью

Вакцинированы должны быть не менее 70% граждан, в том числе дети, при этом у кори почти стопроцентная заразность, сказал в эфире НСН Александр Мясников.

Россияне беззащитны перед вспышками кори, поскольку не вакцинированы, а завозят ее в страну мигранты, сказал в эфире НСН врач и телеведущий Александр Мясников.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области корью заболели 65 человек, еще один очаг заболеваемости – в Алтайском крае, а в Омске и Самаре зафиксированы единичные случаи.

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«Виноваты не мигранты, точнее не совсем они. Дело в том, что мы уронили уровень вакцинации против кори, поэтому мы беззащитны. Были бы были вакцинированы хотя бы 70%, как при Советском Союзе, ничего бы этого не было. Завозят корь мигранты, они в обязательном порядке должны предъявлять прививку от кори. Например, в США просто не примут документы без полной вакцинации, без статуса на ВИЧ, туберкулез, это основа основ. Должна быть прививка у всех, в том числе у детей. Вакцина защищает на 90%», - сказал Мясников.

По его словам, корь крайне заразна, при этом болезнь протекает с осложнениями.

«Корь безумно заразна, это не коронавирус или грипп, у нее почти стопроцентная заразность, это одна из самых заразных воздушно-капельных инфекций. Если кто-то больной чихнул в комнате и ушел, а туда через три часа зашел непривитый, он все равно заразится. Эта болезнь протекает с осложнениями, реанимациями», - отметил теледоктор

Мясников посетовал, что корь так и не удалось победить, указав на недавние вспышки заболеваемости на Украине и в Восточной Европе.

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«В 2010 году была поставлена задача избавиться к 2015 от кори как от таковой в мире, потом к 2020 году, но у нас ничего не получается. В 2018 году в Европе было зарегистрировано 83 тыс. случаев, потом пошли вспышки, это была Украина и другие страны Восточной Европы», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в регионах, где выявлены вспышки кори, следует провести «зачищающую вакцинацию».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ВакцинацияБолезньАлександр Мясников
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