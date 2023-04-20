«Лекарств нет!»: Инфекционист настоятельно призвал россиян привиться от кори
Врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире НСН заявил, что корь затронет все российские регионы из-за потери иммунной прослойки.
Корь затронет все российские регионы, заболевание будет протекать тяжелее на фоне ослабленного иммунитета граждан после коронавируса, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с НСН. Он подчеркнул, что лекарств от кори нет, можно только переболеть или привиться.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России осложняется ситуация с заболеваемостью корью: случаи заболевания зафиксированы уже в 44 регионах. По ее словам, вспышки пока удается быстро купировать, системных ограничительных мер не требуется, только локальные. Тимаков отметил, что после 25 лет необходимо снова сделать прививку от кори.
«Корь затронет, скорее всего, все регионы. Вероятно, взрывного роста заболеваемости не будет, но в каждом регионе будет зарегистрирована корь, потому что в каждом регионе у нас есть люди, которые не делали прививки или делали только в детском возрасте. После двадцатипятилетнего возраста положено сделать еще одну вакцинацию от кори, но у нас за этим в коммерческих учреждениях не следят. Часть населения не имеет иммунитета, а вспышек кори у нас не было давно», - рассказал он.
Собеседник НСН призвал россиян привиться, напомнив, что лекарственных препаратов от кори нет.
«Плюс ковид, вероятно, изменил нашу иммунологическую память в части инфекций. Поэтому рост заболеваемости будет, с ним будут справляться, если будут вовремя локализовывать очаги, а также, если будет проведена вакцинация от кори. Иммунная прослойка теряется, иммунитет снизился после коронавируса. Переносить корь люди будут не так легко. Надо идти делать прививку от кори, я не призываю, а требую. От кори нет лекарственных препаратов, корь не лечится, можно только иметь иммунитет – переболеть или привиться», - заключил он.
Ранее педиатр-иммунолог Андрей Продеус перечислил противопоказания к прививке от кори, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
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