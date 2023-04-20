«Лекарств нет!»: Инфекционист настоятельно призвал россиян привиться от кори

Корь затронет все российские регионы, заболевание будет протекать тяжелее на фоне ослабленного иммунитета граждан после коронавируса, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с НСН. Он подчеркнул, что лекарств от кори нет, можно только переболеть или привиться.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России осложняется ситуация с заболеваемостью корью: случаи заболевания зафиксированы уже в 44 регионах. По ее словам, вспышки пока удается быстро купировать, системных ограничительных мер не требуется, только локальные. Тимаков отметил, что после 25 лет необходимо снова сделать прививку от кори.