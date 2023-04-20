«Лекарств нет!»: Инфекционист настоятельно призвал россиян привиться от кори

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире НСН заявил, что корь затронет все российские регионы из-за потери иммунной прослойки. 

Корь затронет все российские регионы, заболевание будет протекать тяжелее на фоне ослабленного иммунитета граждан после коронавируса, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с НСН. Он подчеркнул, что лекарств от кори нет, можно только переболеть или привиться.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России осложняется ситуация с заболеваемостью корью: случаи заболевания зафиксированы уже в 44 регионах. По ее словам, вспышки пока удается быстро купировать, системных ограничительных мер не требуется, только локальные. Тимаков отметил, что после 25 лет необходимо снова сделать прививку от кори.

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«Корь затронет, скорее всего, все регионы. Вероятно, взрывного роста заболеваемости не будет, но в каждом регионе будет зарегистрирована корь, потому что в каждом регионе у нас есть люди, которые не делали прививки или делали только в детском возрасте. После двадцатипятилетнего возраста положено сделать еще одну вакцинацию от кори, но у нас за этим в коммерческих учреждениях не следят. Часть населения не имеет иммунитета, а вспышек кори у нас не было давно», - рассказал он.

Собеседник НСН призвал россиян привиться, напомнив, что лекарственных препаратов от кори нет.

«Плюс ковид, вероятно, изменил нашу иммунологическую память в части инфекций. Поэтому рост заболеваемости будет, с ним будут справляться, если будут вовремя локализовывать очаги, а также, если будет проведена вакцинация от кори. Иммунная прослойка теряется, иммунитет снизился после коронавируса. Переносить корь люди будут не так легко. Надо идти делать прививку от кори, я не призываю, а требую. От кори нет лекарственных препаратов, корь не лечится, можно только иметь иммунитет – переболеть или привиться», - заключил он.

Ранее педиатр-иммунолог Андрей Продеус перечислил противопоказания к прививке от кори, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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