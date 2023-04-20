«Ситуация может усугубиться»: Производство вакцин от кори готовы нарастить

«Вакцины от кори производятся в России, в том числе по полному циклу, проблем здесь быть не должно. Вакцины от кори производит, в частности, «Вектор». Причем производятся как моновакцины, так и многокомпонентные, которые используются в рамках национального календаря прививок. Если необходимо, объемы можно нарастить достаточно быстро… И нарастить если не в разы, то на десятки процентов точно. К сожалению, ситуация осложняется тем, что люди не хотят прививаться и не хотят ревакцинироваться. За счет этого мы имеем текущую ситуацию и риски ее усугубления», - сказал Беспалов.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что корь затронет все российские регионы. По его словам, лекарств от кори нет, можно только переболеть или привиться.

