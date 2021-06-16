Прививка – единственный выход. Медики за обязательную вакцинацию

Аналогичные меры вступят с силу и в Санкт-Петербурге. Там власти решили отсрочить введение дополнительных ограничений из-за Евро-2020. Новые ограничения начнут действовать с 17 июня. Сегодня в городе состоится матч Финляндия — Россия, а затем еще четыре встречи: Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.



Стадионы в городе разрешено заполнять лишь на 50% от вместимости, на арену «Санкт-Петербург» во время Евро допускают 30 500 зрителей. Однако губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что введенные ограничения по наполняемости стадиона и фан-зон будут бесполезны, если надевать маски только на входе, но пренебрегать ими во время мероприятия.



Кроме того, главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова отметила, что многочисленные нарушения правил эпидемической безопасности выявлены и при массовых просмотрах матчей Евро-2020 в барах, ресторанах и ТРЦ. Беглов пригрозил усилить меры контроля за работой предприятий сферы услуг, не исключив их полную остановку. Он также распорядился усилить дезинфекцию общественного транспорта и мест массового скопления людей.

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу заставила власти и других российских регионов ввести дополнительные ограничительные меры. В Бурятии до 1 июля закрыты парки, скверы и общественные зоны, работа всех учреждений дополнительного образования переведена в онлайн-режим. В Хабаровском крае на дистанционный режим решили перевести сотрудников старше 65 лет и беременных. А вылеты в северные районы края будут разрешены только при отрицательном ПЦР-тесте. Не исключает введение новых ограничений и глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Антиковидные ограничения вернули Ивановская, Мурманская области и другие субъекты.

Об обязательной вакцинации 19 мая впервые заговорил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Выступая на международном юридическом онлайн-форуме, он заявил, что позиция «целого ряда европейских институтов» о том, что прививки должны быть добровольными, «вполне разумна», «но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер».

После этого его практически в один голос поддержали медики. В частности, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что обязательная вакцинация возможна. «Если будет принято решение об обязательной вакцинации, лично я против возражать бы не стал», — подчеркнул он, приведя в пример Израиль, где, по его словам, вакцинация остановила эпидемию.



Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что россиянам не нужно выбирать, каким препаратом привиться, надо лишь обязательно сделать это.

«На первом этапе была задержка, потому что не хватало вакцины, а сейчас люди впали в затяжные раздумья – прививаться, не прививаться. Безусловно, наполнение рынка и организация бесперебойного процесса вакцинации – важнейшее обстоятельство. Любое наполнение рынка вакцин – это стабильность процесса вакцинирования. Правда, сейчас разъяснительная работа проводится недостаточно, именно на неё необходимо делать акцент», - отметил он.