Прививка – единственный выход. Медики за обязательную вакцинацию
Медики на фоне роста заболеваемости снова подняли вопрос обязательной вакцинации от COVID-19.
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19. По его словам, это реальный способ справиться с ростом заболеваемости. «Это единственный выход из создавшейся ситуации с пандемией. И вопрос — как она регулироваться должна — наверное, самый главный», — подчеркнул медик в беседе с RT.
В Москве из-за резкого роста заболеваемости на этой неделе введены дополнительные нерабочие дни до 19 июня. Мэр Сергей Собянин заявил о росте числа зараженных COVID-19 на 80% за последние дни, а также об увеличении количества госпитализаций пациентов в тяжелом состоянии на 70%. На минувшей неделе в Москве зафиксировали один из максимальных показателей заболеваемости за сутки — 7704 случая. В связи с этим столице пришлось дополнительно развернуть четыре тысячи коек для лечения заболевших. В городе введены дополнительные ограничения на массовые развлекательные мероприятия и работу общепита в ночное время суток.
Аналогичные меры вступят с силу и в Санкт-Петербурге. Там власти решили отсрочить введение дополнительных ограничений из-за Евро-2020. Новые ограничения начнут действовать с 17 июня. Сегодня в городе состоится матч Финляндия — Россия, а затем еще четыре встречи: Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.
Стадионы в городе разрешено заполнять лишь на 50% от вместимости, на арену «Санкт-Петербург» во время Евро допускают 30 500 зрителей. Однако губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что введенные ограничения по наполняемости стадиона и фан-зон будут бесполезны, если надевать маски только на входе, но пренебрегать ими во время мероприятия.
Кроме того, главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова отметила, что многочисленные нарушения правил эпидемической безопасности выявлены и при массовых просмотрах матчей Евро-2020 в барах, ресторанах и ТРЦ. Беглов пригрозил усилить меры контроля за работой предприятий сферы услуг, не исключив их полную остановку. Он также распорядился усилить дезинфекцию общественного транспорта и мест массового скопления людей.
Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу заставила власти и других российских регионов ввести дополнительные ограничительные меры. В Бурятии до 1 июля закрыты парки, скверы и общественные зоны, работа всех учреждений дополнительного образования переведена в онлайн-режим. В Хабаровском крае на дистанционный режим решили перевести сотрудников старше 65 лет и беременных. А вылеты в северные районы края будут разрешены только при отрицательном ПЦР-тесте. Не исключает введение новых ограничений и глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Антиковидные ограничения вернули Ивановская, Мурманская области и другие субъекты.
Об обязательной вакцинации 19 мая впервые заговорил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Выступая на международном юридическом онлайн-форуме, он заявил, что позиция «целого ряда европейских институтов» о том, что прививки должны быть добровольными, «вполне разумна», «но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер».
После этого его практически в один голос поддержали медики. В частности, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что обязательная вакцинация возможна. «Если будет принято решение об обязательной вакцинации, лично я против возражать бы не стал», — подчеркнул он, приведя в пример Израиль, где, по его словам, вакцинация остановила эпидемию.
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что россиянам не нужно выбирать, каким препаратом привиться, надо лишь обязательно сделать это.
«На первом этапе была задержка, потому что не хватало вакцины, а сейчас люди впали в затяжные раздумья – прививаться, не прививаться. Безусловно, наполнение рынка и организация бесперебойного процесса вакцинации – важнейшее обстоятельство. Любое наполнение рынка вакцин – это стабильность процесса вакцинирования. Правда, сейчас разъяснительная работа проводится недостаточно, именно на неё необходимо делать акцент», - отметил он.
За обязательную вакцинацию на прошлой неделе выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заявив, что иначе справиться с пандемией не получится. В свою очередь, бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев отметил, что повлиять на своих сотрудников и мотивировать их привиться от коронавируса уже сегодня могут работодатели.
«Я думаю, что работодатели так или иначе могут повлиять на своих сотрудников. Не обязательно принудительно, но в материальном плане. Устрашающая информация на население мало действует, на пять-десять минут, за это время человек уже раздумает бежать вакцинироваться», — отметил Малышев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Вместе с тем, медик выступил против обязательной вакцинации, полагая, что это поможет здравоохранению, но грозит стать серьезной угрозой для гражданских свобод.
Юристы поясняют, что принудительная вакцинация от коронавируса — крайняя мера. В этом уверен управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов.
«Это самый последний способ решения этого вопроса. Совсем крайняя мера. Прежде всего, это затрагивает человека и его личное здоровье. Вмешательство в здоровье конкретного человека не может осуществляться помимо его воли. У нас даже психически больного можно заключить в лечебное учреждение только по решению суда. В данном случае речь идет о том, что человек сам решает для себя, делать прививку или нет. Может быть, стоило найти меры не просто принудительного, а стимулирующего характера?», — заявил он в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
В конце мая президент РФ Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19. По его мнению, это нецелесообразно и делать этого нельзя. Глава государства считает, что граждане должны сами осознать необходимость вакцинации.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее также призвала россиян обязательно привиться от коронавируса, подчеркнув, что в стране достаточно вакцин и вакцинация доступна во всех прививочных пунктах. Она также рассказала о более 1 тысяче россиян, зараженных новыми штаммами — британским, индийским, южноафриканским. Они считаются более опасными.
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