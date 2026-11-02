Противостояние между польским премьер-министром Дональдом Туском и президентом страны Каролем Навроцким довольно острое, но традиционное. Здесь нет ни «русского следа», ни какого-либо другого, рассказал НСН депутат Госдумы и политолог Александр Асафов.

В Польше произошла попытка госпереворота. Лояльные премьер-министру Дональду Туску силы взяли под контроль Конституционный суд. Глава государства Кароль Навроцкий выступил с заявлением, в котором призвал к восстановлению правопорядка. Тем временем депутат Европарламента от Польши Доминик Тарчиньский обвинил Германию в причастности к конституционному кризису в стране, а наблюдатели уже гадают, кто еще может быть инициатором внутреннего бурления в Польше извне. Называют и США, и Брюссель, и даже Россию. Асафов считает, что в действительности в происходящих в Польше событиях никакой конспирологии нет.