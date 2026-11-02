Ничьих следов нет: В польском кризисе призвали не искать конспирологии
В наше время искать внешнее влияние - довольно популярный «спорт», но в случае с Польшей это явно лишнее, заявил Александр Асафов.
Противостояние между польским премьер-министром Дональдом Туском и президентом страны Каролем Навроцким довольно острое, но традиционное. Здесь нет ни «русского следа», ни какого-либо другого, рассказал НСН депутат Госдумы и политолог Александр Асафов.
В Польше произошла попытка госпереворота. Лояльные премьер-министру Дональду Туску силы взяли под контроль Конституционный суд. Глава государства Кароль Навроцкий выступил с заявлением, в котором призвал к восстановлению правопорядка. Тем временем депутат Европарламента от Польши Доминик Тарчиньский обвинил Германию в причастности к конституционному кризису в стране, а наблюдатели уже гадают, кто еще может быть инициатором внутреннего бурления в Польше извне. Называют и США, и Брюссель, и даже Россию. Асафов считает, что в действительности в происходящих в Польше событиях никакой конспирологии нет.
«Нельзя сказать, что эта ситуация для Польши новая, потому что противостояние двух сил продолжается довольно давно. У этого противостояния уже были острые фазы. У нынешней ситуации есть свое измерение. По сути, несмотря на то, что и Туск, и Навроцкий довольно резкие в своих действиях, говорить о том, что конституционный кризис приведет к какому-то изменению ситуации среди властных элит "над Вислой" – мне кажется преждевременным. Конечно, ситуация вокруг Конституционного суда острая, мы видим фактически раскол. И как мне кажется, тут вопрос не действий прокуратуры и полиции, а действий, в которых стороны должны вопрос обсудить на площадке Сейма или, если есть выраженное несогласие, то на площадке суда. Каким будет разрешение ситуации, предсказать сложно. Супервысокой остроты тут я пока не наблюдаю. Впереди у Польши важная дата – национальный праздник независимости. Я думаю, что в ближайшее время стороны придут к какому-то компромиссному решению», – считает Асафов.
По его словам, в этой истории едва ли стоит искать внешних инициаторов.
«Правила старой европейской демократии перестают работать. Это наглядно видно и во Франции, и в Германии. В Польше тоже "древние" противоречия обостряются. И если это дело попытаться упростить и обобщить, то можно пальцем тыкнуть в то, что Туск, его "Гражданская платформа" и все его союзники – это союзники Брюсселя, а Качинский, Навроцкий, Дуда – это люди, которые видят Польшу как верного союзника Вашингтона. Черту политического и идеологического раскола можно попробовать провести здесь. Но это будет слишком большим упрощением. И в этом смысле можно сказать, что за очередным витком внутреннего противостояния стоят именно польские политические силы. Здесь нет ни русского следа, который пытаются найти, ни германского, ни американского, ни никакого иного. Это в принципе довольно традиционное противостояние для польских элит, которое в том числе может выражаться и в виде таких событий. А искать в наше время внешнее влияние довольно популярный спорт, но как мне кажется, здесь эти конспирологические версии избыточны», – добавил Асафов.
Ранее глава правительства Польши Дональд Туск обвинил главу государства Кароля Навроцкого и экс-президента Анджея Дуду в уничтожении верховенства права в республике, сообщала «Радиоточка НСН».
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