Главврач больницы в Коммунарке выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции — единственное решение проблемы с распространением инфекции.
«Это единственный выход из создавшейся ситуации с пандемией. И вопрос — как она регулироваться должна — наверное, самый главный», — рассказал медик в беседе с RT.
Ранее Проценко рассказал, что в больнице в Коммунарке подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких рекордное число пациентов.
Из-за роста числа новых случаев COVID-19 в Москве мэр столицы Сергей Собянин объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими. Градоначальник призвал москвичей максимально сократить контакты, чтобы предотвратить распространение инфекции. Также в городе будут действовать дополнительные ограничения на массовые развлекательные мероприятия и работу заведений общепита ночью.
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