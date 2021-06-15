Главврач больницы в Коммунарке выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции — единственное решение проблемы с распространением инфекции.

«Это единственный выход из создавшейся ситуации с пандемией. И вопрос — как она регулироваться должна — наверное, самый главный», — рассказал медик в беседе с RT.

Ранее Проценко рассказал, что в больнице в Коммунарке подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких рекордное число пациентов.

Из-за роста числа новых случаев COVID-19 в Москве мэр столицы Сергей Собянин объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими. Градоначальник призвал москвичей максимально сократить контакты, чтобы предотвратить распространение инфекции. Также в городе будут действовать дополнительные ограничения на массовые развлекательные мероприятия и работу заведений общепита ночью.

