Политолог Дудаков раскрыл, почему в США заговорили о ядерном ударе по Ирану
Малек Дудаков заявил НСН, что вероятность ядерного удара США по военным объектам Ирана крайне мала, военные просто откажутся выполнять такой приказ.
После провальных выборов в Конгресс американский президент Дональд Трамп попытается отыграться на Иране, речь будет идти о применении авиабомб большого калибра, заявил НСН политолог-американист Малек Дудаков.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от президента США Дональда Трампа возобновить военные действия против Ирана сразу после промежуточных выборов в конгресс. Источники Axios и израильского 12 канала утверждают, что американец пока не принял решение. Американский источник описал разговор как «прямой», израильский счёл его «тяжёлым». По информации журналиста Такера Карлсона, Трамп может нанести ядерный удар по Ирану: целью может стать гора Пикакс, где, по данным разведки, иранское правительство возобновило программу обогащения урана. Дудаков объяснил, с чем связан такой прогноз.
«Вероятность ядерного удара США по военным объектам Ирана крайне мала. Сейчас Такер Карлсон является рупором интересов Катара в США, он не совсем объективный лидер общественного мнения. Катар как раз активно не хочет допустить снова эскалации, потому что по Катару будет снова прилетать, снова у них экономика окажется в кризисе. Поэтому здесь специально нагнетается атмосфера, повышается градус дискуссии. Я просто не уверен, что американские военные согласятся все это делать, даже если Трампа отдаст такой приказ, может образоваться лавина отставок, никто не захочет исполнять этот ядерный указ, будет колоссальный раскол внутри Пентагона. Поэтому в ядерный удар я не верю. Но Трамп действительно может что-то устроить после выборов, особенно если республиканцы проиграют, что очень вероятно. Трамп попытается на Иране отыграться. Но речь будет идти о применении авиабомб большого калибра, чтобы осложнить жизнь иранцам и усилить позиции перед переговорами», - рассказал он.
Ядерный удар США по Ирану исключать нельзя, но пока американский лидер Дональд Трамп понимает, что в этом нет никакого смысла, заявил научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в беседе с НСН.
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