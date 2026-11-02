Автомобилисты раскрыли, к чему приведет отказ России от бесплатных дорог
Ян Хайцеэр в эфире НСН допустил, что бесплатные дороги в России могут исчезнуть в будущем, но это будет «катастрофой».
Отказ от бесплатных дорог не только увеличит стоимость эксплуатации автомобиля, но и повлияет на цены фактически всех товаров, заявил НСН вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.
Разделение автомобильных дорог на платные и бесплатные может исчезнуть в России в ближайшие пять–десять лет. Такой прогноз представил профессор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин на форуме Kazan Digital Week. По его мнению, действующую систему финансирования дорожной инфраструктуры постепенно заменит оплата за фактическое использование дорог. Хайцеэр такой вариант не исключил.
«Такая вероятность есть, но это будет, конечно, катастрофично для всех автомобилистов. Сегодня большинство дорог России построены и ремонтируются за деньги налогоплательщиков. В некоторых странах есть оплата всех дорог, плата за месяц, грубо говоря, например, для туристов, а расчет именно по километражу не так часто используется», - отметил он.
Он также объяснил, почему это разгонит цены на многие товары.
«Это отразится на инфляции, потому что подорожает стоимость транспортировки. Грубо говоря, килограмм соли или сахара будет ровно на эту сумму дороже. Если это будет распространяться на всех, цены вырастут. У нас в каждом литре топлива существуют акцизы, которые фактически и являются платой за каждый километр. Сколько топлива сожгли, столько и заплатили. Конечно, это все увеличит стоимость содержания автомобилей, это может отразиться и на производстве и продаже автомобилей, и на сервисах, которые живут за счет эксплуатации авто, а также на цене того же литра топлива», - добавил собеседник НСН.
В России стало сложнее ремонтировать дороги, так как дефицит средств на эти цели составляет 40%, рассказал НСН профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), эксперт по градостроительству Михаил Блинкин.
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