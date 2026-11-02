По его мнению, тяжелые условия могут стать причиной энергетического коллапса и полного блэкаута не только в Киеве, но и в других городах.

Он отметил, что это связано с тем, что некоторые европейские лидеры подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к действиям, которые ведут в том числе к проблемам с энергетикой зимой.

«Неизвестно, что сделает Зеленский в следующий раз. Для Украины зима может оказаться крайне тяжелой как раз в связи с его действиями», — заключил эксперт.

Ранее депутат Алексей Журавлев заявил, что у Генштаба России есть список целей для ударов баллистической ракетой средней дальности «Орешник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

