Военэксперт Колесник: Предстоящая зима может стать для Киева тяжелее предыдущей
Предстоящая зима может оказаться для Украины тяжелее предыдущей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт Андрей Колесник.
По его мнению, тяжелые условия могут стать причиной энергетического коллапса и полного блэкаута не только в Киеве, но и в других городах.
Он отметил, что это связано с тем, что некоторые европейские лидеры подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к действиям, которые ведут в том числе к проблемам с энергетикой зимой.
«Неизвестно, что сделает Зеленский в следующий раз. Для Украины зима может оказаться крайне тяжелой как раз в связи с его действиями», — заключил эксперт.
Ранее депутат Алексей Журавлев заявил, что у Генштаба России есть список целей для ударов баллистической ракетой средней дальности «Орешник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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