Успеть до отпуска! Иммунолог рассказал, почему привиться от COVID-19 нужно сейчас

Врачи назвали самое подходящее время для вакцинации от коронавирусной инфекции. По мнению аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, сделать прививку от COVID-19 следует сейчас. Он подчеркнул, что в летний период с наступлением сезона отпусков и каникул люди начнут больше путешествовать, а это значит, что и число контактов в это время увеличится, сообщает радио Sputnik.

К слову, ранее с призывом сделать прививку от коронавируса до начала летнего сезона выступила глава Роспотребнадзора.

«Всем, кому сегодня можно привиться, у кого нет противопоказаний, надо сделать это обязательно. Вакцина есть, доступность всех пунктов вакцинации безусловная, семь дней в неделю 24 часа в сутки. Это обязательно нужно сделать перед летним сезоном», - сказала Анна Попова.

В свою очередь, бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что в работодатели могут повлиять на своих сотрудников и мотивировать их привиться от коронавируса уже сегодня.

«Я думаю, что работодатели так или иначе могут повлиять на своих сотрудников. Не обязательно принудительно, но в материальном плане. Устрашающая информация на население мало действует, на пять-десять минут, за это время человек уже раздумает бежать вакцинироваться», - отметил Малышев.

При этом, по его словам, возможный обязательный характер прививок поможет здравоохранению, но станет серьезной угрозой для свободы.