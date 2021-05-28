Успеть до отпуска! Иммунолог рассказал, почему привиться от COVID-19 нужно сейчас
Специалисты уверены, что наступление летнего сезона повысит риск заражения коронавирусной инфекцией.
Врачи назвали самое подходящее время для вакцинации от коронавирусной инфекции. По мнению аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, сделать прививку от COVID-19 следует сейчас. Он подчеркнул, что в летний период с наступлением сезона отпусков и каникул люди начнут больше путешествовать, а это значит, что и число контактов в это время увеличится, сообщает радио Sputnik.
К слову, ранее с призывом сделать прививку от коронавируса до начала летнего сезона выступила глава Роспотребнадзора.
«Всем, кому сегодня можно привиться, у кого нет противопоказаний, надо сделать это обязательно. Вакцина есть, доступность всех пунктов вакцинации безусловная, семь дней в неделю 24 часа в сутки. Это обязательно нужно сделать перед летним сезоном», - сказала Анна Попова.
В свою очередь, бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что в работодатели могут повлиять на своих сотрудников и мотивировать их привиться от коронавируса уже сегодня.
«Я думаю, что работодатели так или иначе могут повлиять на своих сотрудников. Не обязательно принудительно, но в материальном плане. Устрашающая информация на население мало действует, на пять-десять минут, за это время человек уже раздумает бежать вакцинироваться», - отметил Малышев.
При этом, по его словам, возможный обязательный характер прививок поможет здравоохранению, но станет серьезной угрозой для свободы.
Между тем, заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что часть населения из-за стресса по-прежнему отрицает существование коронавируса, а государство не может доходчиво объяснить людям, что вакцинироваться нужно всем. Ранее в Роспотребнадзоре и мэрии Москвы признали, что россияне прививаются крайне неохотно – даже при возможности выбора препарата и бесплатной прививочной кампании.
«Никто не виноват в том, что наш Минздрав не создает экспертное сообщество, которое давало бы рекомендации, как пропагандировать вакцинацию. Всем кажется, что достаточно сказать, что есть эпидемия, есть вакцина, что еще нужно? Для здравого смыла этого достаточно, но мы знаем, что основная реакция на стресс – это отрицание. В данном случае этот вирус невидимый. Если был бы пожар, мы бы реагировали. У кого-то знакомые болеют и умирают, у кого-то чисто статистически нет таких знакомых. Среди тех, кто переболел, большое ощущение, что у них появились антитела и теперь вакцинироваться вообще не нужно. Такие мы бесшабашные», - отметил Ениколопов.
По его словам, государство должно отнестись к вопросу информирования более серьезно – объяснить гражданам, что вакцинироваться должны все, а также поощрять тех, кто беспокоится о своем здоровье и здоровье населения.
А ранее на этой неделе стало известно, что более десяти миллионов человек в России полностью привиты от COVID-19. Об этом заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. В общей сложности, в стране сделано 25 миллионов прививок от коронавирусной инфекции.
Напомним, в России в настоящий момент зарегистрировано 4 препарата для профилактики COVID-19. Это «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а также «Спутник Лайт».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 039 / сут.
Умерли
120 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 759 / сут.
- В России появился риск дефицита яиц
- Microsoft обвинила хакеров в кибератаке на 150 организаций
- Треть россиян хотели бы ходить в офис со своим животным
- Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 мая
- ФСБ РФ: США ставят под сомнение территориальную целостность России
- Пушков прокомментировал заявление Минэнерго США о «грязном» российском газе
- Во Владивостоке сняли с рейса двух авиадебоширов
- В США российский газ назван самым грязным в мире
- Эксперт оценил экономические последствия в случае отмены Олимпиады в Токио
- Великобритания прокомментировала сообщение о выдворении своего эсминца возле Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru