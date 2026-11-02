Песков: Возобновить транзит газа через Украину в настоящее время невозможно
Возобновить транзит газа через Украину в настоящее время невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, о невозможности реализации таких планов «более чем красноречиво свидетельствует положение дел на земле».
Также он допустил, что транзит может возобновиться в будущем.
«Всё будет зависеть от желания покупателей, желания и возможностей продавцов, потому что, как вы знаете, газовый рынок больше гораздо, чем европейский, хотя европейский рынок является премиальным», — заключил представитель Кремля.
Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что страны Евросоюза совершают самоубийство, отказываясь от российского газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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