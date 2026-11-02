Песков: Возобновить транзит газа через Украину в настоящее время невозможно

Возобновить транзит газа через Украину в настоящее время невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СМИ сообщили о попытках США добиться поставок газа в ЕС через Украину

По его словам, о невозможности реализации таких планов «более чем красноречиво свидетельствует положение дел на земле».

Также он допустил, что транзит может возобновиться в будущем.

«Всё будет зависеть от желания покупателей, желания и возможностей продавцов, потому что, как вы знаете, газовый рынок больше гораздо, чем европейский, хотя европейский рынок является премиальным», — заключил представитель Кремля.

Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что страны Евросоюза совершают самоубийство, отказываясь от российского газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:УкраинаРоссийский ГазТранзит ГазаДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры