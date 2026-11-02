Россиянам объяснили, как попасть в игровую индустрию и заработать

Она указала, что доход может приносить помощь в настройке компьютеров, создание контента об играх, организация любительских турниров или работа в компьютерном клубе. Со временем такая подработка может перерасти в постоянную работу или собственный бизнес.

Эксперт отметила, что для трудоустройства необходимо сочетать интерес к играм с профессиональными навыками, а также уметь применять их на практике. В этой связи нужно не только следить за развитием индустрии, но и пробовать себя в конкретных задачах, о чём можно будет рассказать удущему работодателю.

«Необязательно сразу искать работу в игровой индустрии. Можно сначала получить опыт в другой сфере, а затем перейти в игровую компанию, где знание специфики рынка станет дополнительным преимуществом», — заключила Желтова.

Ранее руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов заявил «Радиоточке НСН», что походы в компьютерные клубы стали актуальным видом проведения досуга для молодежи.

