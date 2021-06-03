«Осенью это произойдет» Вирусолог рассказал о третьей волна коронавируса
Владимир Болибок заявил НСН, что третья волна коронавируса придет в Россию осенью, если к тому времени не будет 70-процентной иммунной прослойки.
Вакцинация от коронавируса в России провалена, и если ситуация не изменится, осенью будет третья волна заболеваемости, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость COVID-19 в стране снижается и третьей волны в России сейчас нет.
«Непонятно, откуда взялось мнение от третьей волне, это ничем не подтверждено, кроме желания чиновников выглядеть красиво. Никакой научный прогноз не может опровергнуть или подтвердить, будет третья волна или нет. Прививочная кампания провалена. Если мы не нарастим темпы вакцинации и у нас в общей сложности не будет 70-процентной иммунной прослойки, осенью нас будет ждать естественное повышение. Его можно называть как угодно - и сезонным повышением, и третьей волной, но осенью это произойдет», - уверен Болибок.
При этом он предупредил, что уже переболевшие коронавирусом россияне сейчас являются его распространителями.
«У нас около 12 миллионов привитых полностью, 18 миллионов получивших только одну дозу и у части людей есть какой-то иммунитет после того, как они переболели. Но это нестойкий иммунитет, он теряется. У меня сейчас среди пациентов постоянно встречается ситуация, когда у переболевших в прошлом году снова ПЦР-тест положительный. При этом повторно болеющие, у которых почти нет симптомов, составляют большую группу распространителей вируса. Сами они считают, что раз уже переболели, больше болеть не будут», - пояснил собеседник НСН.
Глава Минздрава Михаил Мурашко накануне призвал граждан не ждать третьей волны коронавируса, а проходить вакцинацию. «Нет никакой третьей волны, спокойно все», - сказал министр на Петербургском международном экономическом форуме.
Со своей стороны, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала россиян, что прививку от коронавируса обязательно надо сделать до начала летнего сезона.
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