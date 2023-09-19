«Пирола» накрывает: что известно о новом варианте ковида и чего от него ждать
Ученые обнаружили более заразный вариант коронавируса, заболеваемость в России скакнула в два раза, а в Доме правительства ввели масочный режим.
Роспотребнадзор назвал новый вариант COVID-19 «пирола» заразнее своих предшественников. По словам академика РАН, вирусолога Сергея Нетесова, этот вид коронавируса, известный как вариант BA.2.86, имеет до 36 новых мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикрона». Случаи заболевания «пиролой» в последнее время все чаще фиксируют в Европе. В конце августа новый вид ковида выявили во французском регионе Гранд-Эст. Новый вариант коронавируса зарегистрирован уже в более чем 10 странах, включая Швецию, США, Израиль и Данию.
Российские вирусологи и иммунологи опасаются новых всплесков заболеваемости и летальности, а обычные люди не хотят снова надевать маски.
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прогнозирует в России тройную эпидемию, или «тридемию». По его словам, на новую волну коронавируса должен наложиться подъем заболеваемости гриппом в сочетании с участившимися случаями других вирусных инфекций, сообщает "Говорит Москва". В связи с ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Доме правительства с 18 сентября уже ввели масочный режим. В Госдуме и Кремле к таким мерам пока прибегать не стали. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в администрации президента ждут рекомендаций врачей.
В свою очередь кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН назвал вакцинацию главной защитой от коронавируса.
«Все это начнет действовать с начала октября, мы увидим это в цифрах. Стоит ждать обострения заболеваемости, надо защитить в первую очередь уязвимые группы населения. Вакцинация на первом месте», - сказал собеседник НСН.
В Роспотребнадзоре успокоили: вакцины от «омикрона» эффективны и для «пиролы» и добавили, что новый вариант не рассматривается как «второе пришествие “омикрона"». В ведомстве указали, что необходимости для масочного режима на сегодняшний день нет.
Многие эксперты опасаются нехватки вакцин даже для защиты медработников и людей из так сказываемой «группы риска», ведь российские регионы, переставшие в апреле этого года получать вакцины от коронавируса за счет средств федерального бюджета, начали приостанавливать иммунизацию населения от ковида или проводить ее платно, объясняя свое решение стабильной эпидситуацией.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в интервью «Радиоточке НСН» указала на обязанность государства финансировать закупку вакцин от коронавируса в регионах.
«Количество заболевших коронавирусом растет. Я считаю, что останавливать вакцинацию неправильно. Это все-таки инфекция, которая сегодня еще не достигла того состояния, как грипп, но мы сегодня за государственный счет прививаем и от гриппа, и от кори. Я думаю, что этот вопрос будет рассмотрен в правительстве в ближайшее время. Вакцину надо закупить. Государство должно профинансировать закупку вакцин, потому что сегодня в бюджетах регионов на это деньги не заложены на 2023 год. Группы риска, безусловно, должны прививаться», - сказала депутат.
Между тем, согласно последней сводке по ситуации с коронавирусом в России, опубликованной на «стопкоронавирус.рф», за неделю с 4 по 10 сентября ковидом заболели более 7,5 тысяч россиян. Примечательно, что пока все трубят о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией по всему миру, оперштаб публикует самые «свежие» оперативные данные по заболеваемости в РФ двухнедельной давности.
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