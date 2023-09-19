«Пирола» накрывает: что известно о новом варианте ковида и чего от него ждать

Российские вирусологи и иммунологи опасаются новых всплесков заболеваемости и летальности, а обычные люди не хотят снова надевать маски.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прогнозирует в России тройную эпидемию, или «тридемию». По его словам, на новую волну коронавируса должен наложиться подъем заболеваемости гриппом в сочетании с участившимися случаями других вирусных инфекций, сообщает "Говорит Москва". В связи с ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Доме правительства с 18 сентября уже ввели масочный режим. В Госдуме и Кремле к таким мерам пока прибегать не стали. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в администрации президента ждут рекомендаций врачей.

В свою очередь кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН назвал вакцинацию главной защитой от коронавируса.

«Все это начнет действовать с начала октября, мы увидим это в цифрах. Стоит ждать обострения заболеваемости, надо защитить в первую очередь уязвимые группы населения. Вакцинация на первом месте», - сказал собеседник НСН.