Академик Нетесов: Вариант коронавируса «Пирола» вызовет подъем заболеваемости
Ученые выявили новый субвариант коронавирусной инфекции «Пирола», который вызовет новую волну заболеваемости в РФ совместно с вариантом «Эрис». Об этом сообщил академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов в разговоре с «Газетой.Ru».
Он напомнил, что случаи заражения вариантом «Эрис» уже были зафиксированы в России. При этом, по словам Нетесова, установлено, что «Пирола», известная как вариант BA.2.86, имеет до 36 новых мутаций. Он подчеркнул, что этот штамм может стать доминирующим в Европе.
Ранее, 5 сентября, федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что заболеваемость COVID-19 в России за минувшие семь дней выросла по сравнению с предыдущей неделей на 31,6%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru