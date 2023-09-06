Государство закупит: В Госдуме указали на необходимость вакцинации от ковида
Останавливать вакцинацию неправильно, государство должно профинансировать закупку вакцин в регионах, заявила НСН замред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в интервью НСН указала на обязанность государства финансировать закупку вакцин от коронавируса в регионах.
Ранее стало известно, что российские регионы, переставшие в апреле этого года получать вакцины от коронавируса за счет средств федерального бюджета, начали приостанавливать иммунизацию населения от ковида или проводить ее платно, объясняя свое решение стабильной эпидситуацией.
«Количество заболевших коронавирусом растет. Я считаю, что останавливать вакцинацию неправильно. Это все-таки инфекция, которая сегодня еще не достигла того состояния, как грипп, но мы сегодня за государственный счет прививаем и от гриппа, и от кори. Я думаю, что этот вопрос будет рассмотрен в правительстве в ближайшее время. Вакцину надо закупить. Государство должно профинансировать закупку вакцин, потому что сегодня в бюджетах регионов на это деньги не заложены на 2023 год. Это должен быть новый бюджет, чтобы решить эту задачу. Группы риска, безусловно, должны прививаться. Сейчас идет работа по усиленной вакцинации медицинских работников от кори. Это делается по распоряжению Минздрава», - сказала собеседница НСН.
Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что заболеваемость COVID-19 в России за минувшие семь дней выросла по сравнению с предыдущей неделей на 31,6%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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