Государство закупит: В Госдуме указали на необходимость вакцинации от ковида

«Количество заболевших коронавирусом растет. Я считаю, что останавливать вакцинацию неправильно. Это все-таки инфекция, которая сегодня еще не достигла того состояния, как грипп, но мы сегодня за государственный счет прививаем и от гриппа, и от кори. Я думаю, что этот вопрос будет рассмотрен в правительстве в ближайшее время. Вакцину надо закупить. Государство должно профинансировать закупку вакцин, потому что сегодня в бюджетах регионов на это деньги не заложены на 2023 год. Это должен быть новый бюджет, чтобы решить эту задачу. Группы риска, безусловно, должны прививаться. Сейчас идет работа по усиленной вакцинации медицинских работников от кори. Это делается по распоряжению Минздрава», - сказала собеседница НСН.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что заболеваемость COVID-19 в России за минувшие семь дней выросла по сравнению с предыдущей неделей на 31,6%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

