За неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла на 49,2%
12 сентября 202313:45
В России резко скакнула заболеваемость коронавирусом - за неделю она выросла на 49,2%, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID.
Кроме того, число госпитализаций выросло на 39,6%.
Ранее ученые выявили новый субвариант коронавирусной инфекции «Пирола», который вызовет новую волну заболеваемости в РФ совместно с вариантом «Эрис», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин объяснил связь контрнаступления ВСУ и президентских выборов в США
- Путин: Ереван по существу признал суверенитет Баку над Нагорным Карабахом
- Экс-депутат Рады Кива заявил о планах мобилизовать в ВСУ 50 тысяч полицейских
- Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО
- СМИ: Власти Финляндии разрешили въезд автомобилям с регистрацией в России
- Подоляк заявил о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая
- За неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла на 49,2%
- Бывшего священника задержали на Украине за вывоз уклонистов за рубеж
- СМИ: Второе тело без головы нашли на севере Москвы
- Число пропавших после наводнений в Ливии выросло до 9 тысяч человек
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru