За неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла на 49,2%

В России резко скакнула заболеваемость коронавирусом - за неделю она выросла на 49,2%, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID.

Академик Нетесов: Вариант коронавируса «Пирола» вызовет подъем заболеваемости

Кроме того, число госпитализаций выросло на 39,6%.

Ранее ученые выявили новый субвариант коронавирусной инфекции «Пирола», который вызовет новую волну заболеваемости в РФ совместно с вариантом «Эрис», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ЗдоровьеБолезньКоронавирус

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