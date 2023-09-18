Роспотребнадзор: Новый вариант коронавируса «Пирола» заразнее «Омикрона»
Новый вариант коронавирусной инфекции «Пирола» имеет еще ряд мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «Омикрона», он является более заразным. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
Отмечается, что вакцины, которые были созданы под штамм «Омикрон», эффективны и для «Пиролы».
Ранее академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов заявлял, что ученые выявили новый субвариант коронавирусной инфекции «Пирола», который вызовет новую волну заболеваемости в РФ совместно с вариантом «Эрис». По его словам,«Пирола», известная как вариант BA.2.86, имеет до 36 новых мутаций. Он подчеркнул, что этот штамм может стать доминирующим в Европе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянин получил 25 лет колонии за изнасилование собственной дочери
- Pais: ВСУ стали уважительно говорить о бойцах РФ из-за безуспешного наступления
- Роспотребнадзор: Новый вариант коронавируса «Пирола» заразнее «Омикрона»
- Рогов: Российские войска отразили атаку ВСУ у Работино
- Депутат Чепа заявил о бесперспективности «формулы мира» Киева
- СМИ: Дрон пытался атаковать нефтебазу «Роснефти» в Рязанской области
- Евросоюз принял почти 10 млн украинских беженцев с начала конфликта
- Уровень запасов в ПХГ Европы перестал быть рекордным из-за слабой закачки
- Подоляк назвал контрнаступление ВСУ успешным
- Бербок: Многие в Германии задаются вопросом, почему важно поддерживать Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru