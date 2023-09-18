Роспотребнадзор: Новый вариант коронавируса «Пирола» заразнее «Омикрона»

Отмечается, что вакцины, которые были созданы под штамм «Омикрон», эффективны и для «Пиролы».

Ранее академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов заявлял, что ученые выявили новый субвариант коронавирусной инфекции «Пирола», который вызовет новую волну заболеваемости в РФ совместно с вариантом «Эрис». По его словам,«Пирола», известная как вариант BA.2.86, имеет до 36 новых мутаций. Он подчеркнул, что этот штамм может стать доминирующим в Европе, передает «Радиоточка НСН».

