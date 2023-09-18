Роспотребнадзор: Новый вариант коронавируса «Пирола» заразнее «Омикрона»

Новый вариант коронавирусной инфекции «Пирола» имеет еще ряд мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «Омикрона», он является более заразным. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

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Отмечается, что вакцины, которые были созданы под штамм «Омикрон», эффективны и для «Пиролы».

Ранее академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов заявлял, что ученые выявили новый субвариант коронавирусной инфекции «Пирола», который вызовет новую волну заболеваемости в РФ совместно с вариантом «Эрис». По его словам,«Пирола», известная как вариант BA.2.86, имеет до 36 новых мутаций. Он подчеркнул, что этот штамм может стать доминирующим в Европе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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