«Увидим в цифрах»: Иммунолог предупредил о волне коронавируса в октябре

Из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Доме правительства с 18 сентября введут масочный режим. В Госдуме и Кремле к таким мерам пока прибегать не стали. По словам Дмитрия Пескова, в администрации президента ждут рекомендаций врачей. В Роспотребнадзоре заявили, что необходимости для масочного режима на сегодняшний день нет. Между тем за неделю с 4 по 10 сентября ковидом в России заболели более 7,5 тысячи человек.



«Если говорить про грипп или ОРВИ, то подъем заболеваемости еще не начался, он начнется позже, где-то во второй половине октября. Что касается коронавирусной инфекции, то тут подъем заболеваемости уже идет. Масштаб его пока что оценить сложно, он, конечно, значительно ниже, чем в пиковые периоды, тем не менее, он есть, вероятность заразиться выше. Все это начнет действовать с начала октября, мы увидим это в цифрах. Стоит ждать обострения заболеваемости, надо защитить в первую очередь уязвимые группы населения. Вакцинация на первом месте», - сказал собеседник НСН.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что новый штамм коронавируса ВА.Х в России не обнаружен, напоминает «Радиоточка НСН».

