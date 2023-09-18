«Увидим в цифрах»: Иммунолог предупредил о волне коронавируса в октябре
Обострение заболеваемости коронавирусом ожидается через пару недель, заявил НСН иммунолог Крючков.
Главной защитой от коронавируса остается вакцинация, в первую очередь следует защитить уязвимые группы населения, сказал НСН кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
Из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Доме правительства с 18 сентября введут масочный режим. В Госдуме и Кремле к таким мерам пока прибегать не стали. По словам Дмитрия Пескова, в администрации президента ждут рекомендаций врачей. В Роспотребнадзоре заявили, что необходимости для масочного режима на сегодняшний день нет. Между тем за неделю с 4 по 10 сентября ковидом в России заболели более 7,5 тысячи человек.
«Если говорить про грипп или ОРВИ, то подъем заболеваемости еще не начался, он начнется позже, где-то во второй половине октября. Что касается коронавирусной инфекции, то тут подъем заболеваемости уже идет. Масштаб его пока что оценить сложно, он, конечно, значительно ниже, чем в пиковые периоды, тем не менее, он есть, вероятность заразиться выше. Все это начнет действовать с начала октября, мы увидим это в цифрах. Стоит ждать обострения заболеваемости, надо защитить в первую очередь уязвимые группы населения. Вакцинация на первом месте», - сказал собеседник НСН.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что новый штамм коронавируса ВА.Х в России не обнаружен, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru