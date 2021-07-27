Оксфордский микс. В России начались совместные испытания «Спутник Лайт» и AstraZeneca
Клинические испытания сочетания «Спутник V» и AstraZeneca проводятся с весны, комбинацию «Спутник Лайт» с «Оксфордской вакциной» будут исследовать до марта 2020-го.
Минздрав России официально разрешил клинические испытания совместного применения комбинации вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и AstraZeneca.
Испытания начались 26 июля и продлятся до 2 марта 2022 года, указано в реестре разрешений на проведение клинических исследований. В них примут участие 150 пациентов.
Производителем российской вакцины «Спутник Лайт» является Центр имени Гамалеи. AstraZeneca, которую также называют «Оксфордская вакцина», разработана Оксфордским университетом и британско-шведской одноименной компанией, отмечает «Коммерсантъ».
При этом, на сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Западные вакцины AstraZeneca, Pfizer и Moderna россиянам пока не предлагают.
Накануне врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о проведении клинических исследований сочетания вакцин «Спутник V» и AstraZeneca,
«Я знаю, что проводятся клинические исследования в Эмиратах вакцины AstraZeneca совместно с нашим «Спутником V». А вот про другие вакцины я такого не слышал», - сказал Жемчугов.
По его словам, для того, чтобы применять совместно разные вакцины, обязательно нужны клинические испытания. Без них Жемчугов не рекомендовал смешивать вакцины
«Логично было бы после «Спутника V» проводить ревакцинацию «КовиВаком». Это было бы неплохо, на мой взгляд. Но все равно это требует оформления клинических исследований и выдачи разрешения, изменения инструкции по применению. Должен быть весь пакет документов, чтобы люди не испытывали дискомфорт, думая, что на них экспериментируют», - пояснил собеседник НСН.
Об испытаниях комбинации вакцин «Спутник V» и .AstraZeneca стало известно в марте. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил тогда «Интерфаксу», что испытания пройдут в Азербайджане, ОАЭ и Саудовской Аравии, а их первые результаты должны быть известны к концу мая. Участниками исследования стали 100 добровольцев старше 18 лет.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с «Радиоточкой НСН» предостерегал от «импровизаций» со смешиванием вакцин. По его словам, первая и вторая прививки от COVID-19 разными вакцинами не нанесут вред здоровью, но неизвестно, будет ли от этого польза.
«Ничего плохого (от смешивания разных вакцин – прим. НСН) не будет для здоровья. Просто есть уже опробованные определенные комбинации препаратов: «Спутник»-1 - «Спутник»-2, 26-й аденовирус с белком шипа - 5-й аденовирус с белком шипа. Сделали через какой-то интервал - отличный результат получили. Это проверяли, а всякие импровизации – они не дают гарантии. То есть, вреда не выйдет, но польза под вопросом», - сказал Аграновский.
По его мнению, «Всякие импровизации могут быть в силу житейских обстоятельств».
«Например, человек привился первым компонентом «Спутника», поехал за границу и вакцинировался Pfizer. Это сможет дать хороший эффект и нормальные антитела, но это - не тестированный вариант. Я думаю, что это безопасно, но как это сработает – точно сказать нельзя», - отметил Аграновский.
Накануне стало известно, что на Украине разрешили совместное применение вакцин Pfizer и Moderna. При этом Жемчугов сказал, что не слышал про клинические испытания такого сочетания.
«Поскольку у Pfizer и Moderna практически одинаковая платформа для их изготовления, наверное, они решили, что можно их смешать. Но все равно нужны исследования для определения схемы введения - дозировок, кратности», - отметил иммунолог.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что для одобрения иностранных вакцин в России нужны встречные шаги со стороны Запада.
«Вероятно, у россиян появится возможность привиться зарубежными вакцинами, почему нет. Идет торг, мы признаем здесь Pfizer, а там признают «Спутник». В этом суть торга. В ближайшем будущем, наверное, договорятся», - сказал НСН в этой связи Жемчугов.
Со своей стороны, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов говорил «Радиоточке НСН», что сейчас в России рассматривают заявки китайских, европейских и американских производителей вакцин.
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