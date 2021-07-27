Одобрено совместное испытание вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт»
Российский Минздрав одобрил совместное исследование вакцин от COVID-19 AstraZeneca и «Спутник Лайт».
Информация об этом содержится в реестре разрешений на проведение клинических исследований министерства.
Оно необходимо для определения безопасности и иммуногенности комбинации препаратов для профилактики коронавирусной инфекции у взрослых.
В исследовании, которое продлится до 2 марта 2022 годд, заявлено участие 150 пациентов.
Ранее Минздрав Украины рекомендовал комбинирование вакцин от COVID-19. Жители этой страны смогут привиться вакциной от Pfizer после первой дозы препарата Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию тем же средством. А в случае тяжелой аллергической реакции на вакцину AstraZeneca будет разрешено использовать для второго укола Pfizer.
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