Одобрено совместное испытание вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт»

Российский Минздрав одобрил совместное исследование вакцин от COVID-19 AstraZeneca и «Спутник Лайт».

«Эксперименты на людях?» Иммунолог о смешивании вакцин на Украине

Информация об этом содержится в реестре разрешений на проведение клинических исследований министерства.

Оно необходимо для определения безопасности и иммуногенности комбинации препаратов для профилактики коронавирусной инфекции у взрослых.

В исследовании, которое продлится до 2 марта 2022 годд, заявлено участие 150 пациентов.

Ранее Минздрав Украины рекомендовал комбинирование вакцин от COVID-19. Жители этой страны смогут привиться вакциной от Pfizer после первой дозы препарата Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию тем же средством. А в случае тяжелой аллергической реакции на вакцину AstraZeneca будет разрешено использовать для второго укола Pfizer.

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ФОТО: pixabay.com
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